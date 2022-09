Presidente Boric encabezó su primera parada militar: Se realizó con público y hubo pifias

Por primera vez desde que se inició la pandemia del Covid-19 en nuestro país, se llevó a cabo de manera normal y con público la tradicional parada militar en la elipse del Parque O'Higgins.

A las 10:00 horas, el Presidente Gabriel Boric arribó hasta el lugar para recibir, como es tradición, la chicha en cacho que esta vez, por normas sanitarias, no fue compartido entre los asistentes, quienes recibieron vasos individuales.

Posteriormente, dio la autorización al general del Ejército, Cristián Vial Maceratta, para iniciar el desfile castrense, en donde participaron más de 8.200 efectivos de las ramas del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada, Carabineros y la Policía de Investigaciones, destacando además los aviones y helicópteros de la FACh, como también los perros policiales.

El acto se realizó más temprano que de costumbre debido a que el Mandatario viajará esta jornada a Nueva York, Estados Unidos, para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Desde el Parque O’Higgins, el Presidente de la República, @gabrielboric, junto a la ministra del @mindefchile, @Mayafernandeza, encabezó la conmemoración del Día de las Glorias del Ejército de Chile 🇨🇱 pic.twitter.com/8rJ7OMNnwH — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) September 19, 2022

"Es un honor sentir tan profundamente vibrar la república, su historia, ver este acto significativo de subordinación del poder militar al poder civil, en donde se rinde honores a la glorias del Ejército y, por cierto, a la historia de nuestra patria. Muy orgulloso de poder representar a los chilenos en esta oportunidad", expresó el Jefe de Estado al finalizar el acto.

A su arribo y en algunas ocasiones durante la parada militar, se pudieron escuchar algunas pifias y gritos en contra del Mandatario, tratándose de unas 50 personas que estaban entre el público.

Boric fue consultado por esta situación y señaló que "las expresiones de opinión son legítimas siempre, y yo mismo he sido parte de manifestaciones muchas veces en mi vida, por lo tanto, no tengo problema con que quienes no están de acuerdo con nosotros expresen su opinión".

Aun así, pidió que "no le faltan el respeto hoy día acá a las instituciones de la patria, al Ejército, a las Fuerzas Armadas, a Carabineros, y a todos quienes han realizado una impecable parada militar, que creo ha estado a la altura de la historia de Chile y que debiera enorgullecernos a todos. Por mi parte, ningún problema, feliz y orgulloso de lo que estamos haciendo".