Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago30.3°
Humedad30%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tradiciones del 1 de enero: "Pasar la caña" en el Mercado Central y conocer la primera guagua

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Tradiciones de cada 1 de enero: desde temprano, el Mercado Central recibió a comensales decididos a "pasar la caña" del Año Nuevo con productos del mar.

A la vez, el regreso de los fuegos artificiales a la Alameda, tras siete años, dejó una gran cantidad de basura y cotillón, lo que obligó al despliegue de cuadrillas municipales de aseo a primera hora de la mañana.

La jornada también estuvo marcada por la visita de autoridades de salud al Hospital San Juan de Dios, donde la ministra subrogante Andrea Albagli saludó a Luciana Aurora, la primera bebé guagua nacida en la Región Metropolitana este 2026, a segundos de iniciado el nuevo año.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados