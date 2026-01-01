Tradiciones de cada 1 de enero: desde temprano, el Mercado Central recibió a comensales decididos a "pasar la caña" del Año Nuevo con productos del mar.

A la vez, el regreso de los fuegos artificiales a la Alameda, tras siete años, dejó una gran cantidad de basura y cotillón, lo que obligó al despliegue de cuadrillas municipales de aseo a primera hora de la mañana.

La jornada también estuvo marcada por la visita de autoridades de salud al Hospital San Juan de Dios, donde la ministra subrogante Andrea Albagli saludó a Luciana Aurora, la primera bebé guagua nacida en la Región Metropolitana este 2026, a segundos de iniciado el nuevo año.

