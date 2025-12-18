Seis fines de semana largos: conoce cómo se distribuirán los feriados en 2026
La distribución incluye feriados irrenunciables, religiosos y conmemoraciones civiles.
La distribución incluye feriados irrenunciables, religiosos y conmemoraciones civiles.
El calendario de feriados de 2026 ya está definido y ofrece seis fines de semana largos que permitirán a los chilenos organizar viajes, reuniones familiares y actividades de esparcimiento. La distribución incluye feriados irrenunciables, religiosos y conmemoraciones civiles, algunos de los cuales caen entre semana o generan puentes con el fin de semana.
Una de los festivos más esperados, las Fiestas Patrias, se vivirán con un fin de semana largo, ya que el 18 de septiembre cae viernes y se une al sábado 19, Día de las Glorias del Ejército. Esta combinación permitirá a los chilenos disfrutar de tres días consecutivos para celebrar, viajar o compartir en familia.
En total, los fines de semana largos se concentran en Semana Santa (abril), Día del Trabajador (mayo), San Pedro y San Pablo (junio), Fiestas Patrias (septiembre), Encuentro de Dos Mundos (octubre) y Navidad (diciembre), permitiendo planificar escapadas y actividades familiares en todo el país.