Seis fines de semana largos: conoce cómo se distribuirán los feriados en 2026

El calendario de feriados de 2026 ya está definido y ofrece seis fines de semana largos que permitirán a los chilenos organizar viajes, reuniones familiares y actividades de esparcimiento. La distribución incluye feriados irrenunciables, religiosos y conmemoraciones civiles, algunos de los cuales caen entre semana o generan puentes con el fin de semana.

Una de los festivos más esperados, las Fiestas Patrias, se vivirán con un fin de semana largo, ya que el 18 de septiembre cae viernes y se une al sábado 19, Día de las Glorias del Ejército. Esta combinación permitirá a los chilenos disfrutar de tres días consecutivos para celebrar, viajar o compartir en familia.

Feriados y fines de semana largos 2026

Enero: 1 de enero (jueves) — Año Nuevo, feriado irrenunciable.

Abril (Semana Santa): 3 de abril (viernes) — Viernes Santo; 4 de abril (sábado) — Sábado Santo.

Mayo: 1 de mayo (viernes) — Día del Trabajador, generando un fin de semana largo.

Junio: 21 de junio (domingo) — Día Nacional de los Pueblos Indígenas; 29 de junio (sábado) — San Pedro y San Pablo.

Julio / Agosto: 16 de julio (jueves) — Nuestra Señora del Carmen, feriado irrenunciable; 15 de agosto (sábado) — Asunción de la Virgen María.

Septiembre (Fiestas Patrias): 18 de septiembre (viernes) — Independencia de Chile; 19 de septiembre (sábado) — Día de las Glorias del Ejército.

Octubre: 12 de octubre (lunes) — Encuentro de Dos Mundos, generando fin de semana largo; 31 de octubre (sábado) — Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

Noviembre: 1 de noviembre (domingo) — Día de Todos los Santos.

Diciembre: 8 de diciembre (martes) — Inmaculada Concepción; 25 de diciembre (viernes) — Navidad, feriado irrenunciable.

En total, los fines de semana largos se concentran en Semana Santa (abril), Día del Trabajador (mayo), San Pedro y San Pablo (junio), Fiestas Patrias (septiembre), Encuentro de Dos Mundos (octubre) y Navidad (diciembre), permitiendo planificar escapadas y actividades familiares en todo el país.