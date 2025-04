El Congreso no hará un milagro con el Viernes Santo

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro (RN), declaró "prácticamente imposible" que el Congreso logre consagrar esta semana, como irrenunciable, el feriado de Viernes Santo.

A sólo días de la festividad religiosa, parlamentarios de distintos sectores políticos estaban empujando una ley exprés para asegurar el cierre del comercio, bajo argumentos de índole cultural, en línea con el pedido del cardenal Fernando Chomali.

Castro estaba a favor de acelerar la tramitación y solicitó la unanimidad de la Sala para poner en tabla un proyecto ya aprobado por la Comisión de Trabajo, pero las bancadas de Evópoli, del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario se opusieron. Pese a ello, el líder de la Cámara cargó contra el Gobierno



"Hoy día, en la Sala, se pidió unanimidad para poder sacarlo lo antes posible, y no se dio esa unanimidad. Yo lo he pedido también a través de los comités (parlamentarios), que es el proceso normal con que se debe llevar esto, y no se me ha dado unanimidad. Me he contactado con el ministro del Interior, que me ha dicho que el ministro de Hacienda (Mario Marcel) no está en esta línea de sacar este proyecto. Por lo tanto, no va a tener urgencia", explicó.

"Al no tener urgencia, tenemos el siguiente problema: si nosotros pedimos una sesión especial el día de hoy, se va a terminar viendo el (proyecto el) día jueves a las cuatro o cinco de la tarde en el Senado. Por lo tanto, no podemos generar falsas expectativas: es prácticamente imposible (que el texto vea la luz para este Viernes Santo)", dijo el diputado RN.

Las vicepresidencias de Rivas y Aedo

Respecto de otro tema, el presidente de la Cámara reconoció este lunes que a él le gustaría que los vicepresidentes de la corporación fueran parlamentarios afines a Chile Vamos, aunque admitió que no ha tenido ningún inconveniente en trabajar durante estos días con Gaspar Rivas y Eric Aedo.

Conforme al acuerdo administrativo entre el oficialismo y la Democracia Cristiana, ambos legisladores deberían presentar su renuncia a la mesa este martes. Sin embargo, como dicho acuerdo, en los hechos, ya no existe, todo indica que Aedo y Rivas no van a renunciar y se mantendrán en la testera.