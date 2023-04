El plan de contingencia en las carreteras para este fin de semana largo

El Ministerio de Obras Públicas dio a conocer el plan de contingencia para los automovilistas este fin de semana largo, el cual comenzará a regir este jueves 6 de abril.

Se prevé que salgan más de 415 mil vehículos desde la Región Metropolitana, tres veces más que un fin de semana normal, por lo que el llamado a planificar los viajes.

En este feriado de #SemanaSanta, saldrá el triple de vehículos de la Región Metropolitana que en un fin de semana normal.

Los flujos serán altos la tarde del jueves 6 y la mañana del viernes 7.

Revisa los horararios de mayor tráfico acá⤵️



Y las medidas en https://t.co/Yvk1YMGtgp pic.twitter.com/drJ5Ct1UBT — Ministerio de Obras Públicas🇨🇱 (@mop_chile) April 5, 2023

RUTA 68

Habrá peaje a "luca" el jueves para autos y camionetas en Lo Prado y Zapata entre las 07:00 y las 13:00 horas en dirección a la costa

para autos y camionetas en Lo Prado y Zapata entre las 07:00 y las 13:00 horas en dirección a la costa Peaje rebajado en un 50% para camiones de dos o más ejes en los mismos peajes entre la medianoche y las 07:00 de la mañana hacia la costa

Restricción a camiones desde Américo Vespucio hasta el Enlace Algarrobo entre el mediodía y las 19:00 horas hacia la costa

Para el día viernes habrá restricción a camiones entre Vespucio y Algarrobo desde las 09:00 de la mañana y las 15:00 horas hacia la costa

RUTA 5 NORTE

Habrá restricción a camiones el jueves desde Enlace Lo Pinto hasta Enlace Llay Llay, entre el mediodía hasta las 19:00 horas hacia el norte

El viernes también habrá restricción de camiones en el mismo tramo desde las 09:00 a las 15:00 horas hacia el norte

RUTA 5 SUR

El jueves habrá peaje a 1.000 pesos en Angostura entre las 07:00 y las 13:00 horas para autos y camionetas, en ambos sentidos

entre las 07:00 y las 13:00 horas para autos y camionetas, en ambos sentidos También habrá peaje rebajado en un 50% para los camiones en el mismo peaje desde la medianoche hasta las 07:00 de la mañana, en ambos sentidos

Los camiones tendrán restricción (incluye lel bypass Rancagua) en sentido sur, entre Enlace Calera de Tango y Enlace Pelequén. Acceso Sur a Santiago hacia el sur, entre Vespucio y empalme Ruta 5 Sur, desde las 12:00 hasta las 19:00 horas.

El viernes, en tanto, habrá restricción de camiones en los mismos tramos entre las 09:00 de la mañana y las 15:00 horas

RESERVAS HOTELERAS EN VALPARAÍSO ALCANZAN EL 50%

Según cifras del Servicio Nacional de Turismo, las reservas hoteleras, hasta el momento, alcanzan el 50% aproximadamente en la Región de Valparaíso, pero se estima que podría llegar a un 70%, según la Cámara Regional de Comercio.

José Pacomio, presidente de la Cámara Regional de Comercio y la Producción, indicó que "un sondeo preliminar nos arroja la existencia de una oferta bastante atractiva en términos de precios, si bien atravesamos por un escenario inflacionario muy complejo, esta industria siempre ha sabido hacer frente a estos procesos, me refiero a no traspasar muchas veces los costos a sus clientes. El último sondeo realizado hace unos días nos encontramos con cifras no muy positivas, pero estos dos últimos años hemos visto que el comportamiento de compra de los turistas nacionales ha mostrado un cambio".

Mientras que Javier Álvarez, presidente del Barrio Poniente de Viña del Mar, señaló que "creemos que se va a llenar nuestra ciudad, por lo que estamos súper preparados los locatarios, la agrupación Barrio Poniente está haciendo un montón de actividades".