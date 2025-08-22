Síguenos:
Tópicos: País | FF.AA. y de Orden | Armada

Funcionario de la Armada murió en un accidente en molo de Valparaíso

Publicado:
| Periodista Radio: Belén Velásquez
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La víctima cayó al agua junto a otros dos compañeros de esa institución, quienes fueron rescatados con vida.

La Fiscalía Naval investigará la dinámica de los hechos.

Funcionario de la Armada murió en un accidente en molo de Valparaíso
 ATON

La Armada lamentó "profundamente esta dolorosa pérdida", y dispuso su apoyo a los familiares de la víctima.

Un funcionario de la Armada falleció tras caer al agua junto a otros dos compañeros en el sector del Molo de Abrigo de la ciudad de Valparaíso, accidente que ocurrió la madrugada de este viernes.

Si bien no hay mayores antecedentes de la dinámica de los hechos, por ahora se descarta que las víctimas hayan naufragado.

Desde el Cuerpo de Voluntarios del Bote Salvavidas de Valparaíso, que encabezó el operativo de emergencia, el capitán Hugo Montenegro explicó que sus miembros "pudieron rescatar con vida a dos personas, quienes fueron trasladadas inmediatamente hasta tierra para ser entregadas a la Autoridad Marítima".

"Otra de nuestras embarcaciones debió rescatar del agua el cuerpo de una persona fallecida, que fue entregada a personal de salud", precisó el funcionario.

Mediante un comunicado, la Armada sostuvo que todos los antecedentes del caso "fueron entregados a la Fiscalía Naval, iniciándose las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos del accidente".

Asimismo, la institución lamentó "profundamente esta dolorosa pérdida, expresando sus más sentidas condolencias a la familia, camaradas y seres queridos del servidor fallecido, comprometiendo todo el apoyo institucional en este difícil momento".

