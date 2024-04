Fiscalía formalizará a Yáñez por 1.386 casos de DDHH: Añadió casi mil

Los fiscales Xavier Armendáriz y Ximena Chong sumaron 986 nuevas causas vinculadas a casos de derechos humanos a nivel nacional, totalizando unos 1.386 casos investigados por una presunta omisión de mando de Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate.

El general director de Carabineros, junto a su antecesor y el exsubdirector de la institución, solicitaron al Séptimo Juzgado de Garantía una audiencia de cautela de garantía para conocer cuáles eran los casos por los que serán formalizados el próximo 7 de mayo.

El abogado del mandamás de Carabineros, Jorge Martínez, explicó a La Tercera que "el imputado debe tener acceso en forma a los hechos por los cuales se está investigando, saber qué es lo que se está imputando, porque acá hay más de 1.100 terabytes en una carpeta investigativa y para hacer una defensa seria tenemos que conocer en cuáles de las 986 causas nuevas que ahora están en el expediente se nos imputa el delito omisivo".

Según las defensas, en marzo se agregaron a la carpeta investigativa 986 nuevas causas vinculadas a casos de derechos humanos, lo que se suma a las cerca de 400 que ya estaban en el expediente.

Por lo tanto, actualmente la Fiscalía investiga una presunta omisión de mando de los altos oficiales en 1.386 causas.

Por su parte, el fiscal Armendáriz aseguró que los antecedentes "de quiénes son las personas, dónde fueron lesionadas, en qué calle, las regiones de su cuerpo afectadas, el mecanismo lesionador y en definitiva cualquier información relativa a estas personas, la defensa cuenta con exactamente los mismos antecedentes del Ministerio Público", por lo que el persecutor acusó un intento de obtener un "privilegio procesal".

"Desde el punto de vista jurídico, la posición de revisar uno, 30, 40 o 900 casos no debiera afectar. No es labor del Ministerio Público decir cuáles son los antecedentes que la defensa -o un querellante, quien sea- tenga un caso, 30, 40 o 900. No es labor del Ministerio Público señalar cuáles son los antecentes que la defensa -o quien sea- tenga que centrar su análisis. En la carpeta investigativa está todo", ahondó Armendáriz.

Finalmente, la jueza Isabel Correa no accedió a la solicitud de la defensa, sosteniendo que "todo ciudadano que ha sido objeto de una formalización, es en el momento en que sabe de forma precisa y determinada qué hechos van a enmarcar esta investigación y este proceso", por lo que enfatizó que es trabajo de las defensas revisar los antecedentes.