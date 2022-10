Gobierno tras crimen de sargento Retamal: "No es posible mejorar la seguridad pública sin Carabineros"

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, advirtió que el Gobierno perseguirá a quien o quienes resulten como responsables del crimen del sargento segundo Carlos Retatal, quien murió anoche tras haber sido brutalmente golpeado con un fierro en su rostro en San Antonio el fin de semana, y buscará las "máximas penas", que pueden llegar a la cadena perpetua.

Desde La Moneda, Monsalve sostuvo que "las personas esperan que no haya impunidad respecto a delitos que la sociedad considera que graves, y en este contexto, por supuesto que entiendo el llamado que hace el general director de Carabineros", Ricardo Yáñez, quien emplazó a "no seguir haciendo una normalidad" de las agresiones a la policía.

"Por eso el Ministerio del Interior se ha querellado, justamente para que no haya impunidad y para contribuir a que se soliciten diligencias que permitan determinar responsables", continuó el subsecretario.

Asimismo, reiteró el llamado de la ministra Carolina Tohá, "a que todas las personas que tengan información que sea útil para que el proceso de investigación, en el más breve plazo, permita identificar al o los responsables, puedan colaborar".

"Las penas en este caso pueden ir de 15 años y un día a presidio perpetuo, y el gobierno va a buscar que se aplique la pena máxima", enfatizó Monsalve.

Aprovechó la instancia para plantear también que "es bien relevante hacer un momento de reflexión: todos quienes vivimos en Chile parece que coincidimos en que el problema de la seguridad pública es el principal que afecta a las personas".

"La (falta de) seguridad pública coloca en riesgo la integridad física de nuestras familias, de las personas que transitan por las calles de Chile, y no es posible mejorar las condiciones de seguridad sin Carabineros de Chile ni la Policía de Investigaciones", sentenció.

Los restos del sargento Retamal, mártir número 1.229 de la institución policial y quien recibió un ascenso póstumo, fueron retirados del Hospital de la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca), ubicado en Las Condes, y trasladados en un cortejo fúnebre hasta la parroquia San Ramón de Providencia.

"ASESINATO CRUEL Y ABOMINABLE"

Durante el velatorio, el general Yáñez hizo un llamado a la población a frenar los ataques contra las policías.

"Llegó el momento de que como sociedad detengamos la violencia de una vez por todas. Ahora el golpe mortal lo recibió Carlos, mañana o incluso hoy puede ser un niño, una madre, una abuela o cualquiera de nosotros. Como institución no sólo repudiamos este asesinato cruel y abominable, (sino también) llamamos a todos quienes vivimos en este país a pasar del discurso a la acción y cuidar a los que nos cuidan, y no al revés, no queremos más carabineros muertos", expresó.

"La gente pide más carabineros, no queremos más carabineros asesinados, no queremos más homicidas sueltos, pero no podemos hacerlo solos, necesitamos de todos", urgió el jefe de la policía uniformada.

Posteriormente, el cuerpo de Retamal será llevado hasta su comuna, Melipilla, donde recibirá honores del Cuerpo de Bomberos local -ya que también era voluntario-, además de ser despedido por amigos y vecinos.

Además del asesinato del carabinero, el mismo fin de semana, pero en Puerto Montt, seis funcionarios acudieron a un llamado y sufrieron un ataque en manos de 13 sujetos que finalmente fueron detenidos.

De acuerdo con cifras institucionales, durante este 2022 se han constatado agresiones contra 942 funcionarios, ocho en los últimos tres días, y la policía ha tenido que despedir a cinco uniformados fallecidos; en, hasta la misma fecha del año pasado la cifra llegó a 1.029 efectivos agredidos.