Hermes Soto explicó que no renunció "por amor a Carabineros"

El aún general director de Carabineros, Hermes Soto, salió a explicar este viernes que no renunció al cargo de forma voluntaria por "el cariño, el amor y el afecto" que siente por la institución.

El Presidente Sebastián Piñera solicitó ayer jueves la renuncia del oficial, y de otros 10 generales, debido a la responsabilidad de la institución en el ocultamiento de información y en el crimen del comunero mapuche Camilo Catrillanca, pero Soto se negó a dejar el cargo.

"Yo decidí, cuando me lo plantearon de parte del Gobierno de Chile que renunciara en forma voluntaria, no hacerlo, porque mis 38 años de servicio en la institución, el cariño, el amor y el afecto que tengo por Carabineros de Chile, el respeto que tengo por todos los 60 mil subalternos que están detrás mío en esta función, por todo el trabajo que hemos desarrollado en el país, por todo el crecimiento de la institución y por todo el esfuerzo que han hecho cada uno de los carabineros durante el periodo bajo mi mando, no renunciar porque estábamos desarrollando un trabajo importante", aseguró el oficial, defendiendo la gestión junto a su alto mando.

Visiblemente emocionado, Soto manifestó que en la institución habían logrado "grandes metas, habíamos planteado grandes desafíos que estábamos desarrollando con mucha fuerza, por lo tanto, me atengo al resultado del proceso iniciado el día de hoy por su excelencia, el Presidente de la República, y ese resultado será el que definitivamente dictamine él con su presentación ante el Congreso Nacional y ante la Contraloría General de la República".

Soto participó en la ceremonia de egreso de 515 carabineros en la Escuela de Formación (Foto: María Paz López).

Tras el homicidio del comunero mapuche, el todavía jefe de la institución dio cuenta "en el proceso administrativo hemos desvinculado a los oficiales y jefes responsables de cada una de las situaciones ocurridas en ese procedimiento".

Soto insistió que como Carabineros han tomado "las medidas que correspondían, aplicamos las medidas que correspondían y creo haber actuado en forma veraz, inmediata, como correspondía, en su oportunidad".

Evitó calificar la decisión del Mandatario, sosteniendo que tendrán "que afrontar esa situación cuando corresponda".

Soto entregó estas declaraciones tras participar en la ceremonia de egreso de 515 carabineros para la Región Metropolitana en la Escuela de Formación y recibió aplausos por parte de los generales que aún son parte de su alto mando.

GD Hermes Soto participa de la ceremonia de egreso de 515 Carabineros (rm) en la escuela de formación. Finalizada la ceremonia ratificarian que NO ha renunciado a su cargo. @Cooperativa pic.twitter.com/vsMG8f6XmO — María Paz López (@mariapaz_lopezc) 21 de diciembre de 2018

El oficial tuvo que salir a entregar esta explicación tras su ambigua declaración en la Dirección General de Carabineros, donde sostenía que "acata absolutamente lo que el Presidente ha dispuesto".

Ya ingresó al Congreso el oficio presidencial que busca remover al general director de Carabineros, el cual debe ser informado a la Cámara de Diputados, al Senado y posteriormente a la Contraloría, mientras Soto seguirá desarrollando sus actividades normales.