Izquierda exige salida de Mario Rozas por homenaje a Rodolfo Stange, y la UDI lo defiende

Con indignación reaccionaron en la izquierda luego de que se conociera que Carabineros bautizó la Academia de Ciencias Policiales con el nombre de Rodolfo Stange, quien fue miembro de la Junta Militar y último general director de la institución en la dictadura y hasta los primeros años en democracia.

El actual jefe de Carabineros, Mario Rozas, firmó la orden que cambia la denominación de dicho plantel en homenaje a Stange, "un personaje destacado en la historia institucional"; asimismo, fuentes de la policía uniformada explicaron que la deicsión se fundó también en que Stange fue quien "gestionó y equipó" el actual edificio de la Academia, además de haber sido su subdirector y director.

Sin embargo, políticos de oposición manifestaron su profundo rechazo a la determinación de Rozas, a quien citarán para que dé explicaciones ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja; reavivando así las críticas contra el general director, duramente cuestionado tras el estallido social.

GUILLIER EMPLAZA A PIÑERA A EXIGIR RENUNCIA DE ROZAS

El senador Alejandro Guillier afiró que "es inaceptable que en democracia se le rindan honores a Stange, integrante de la junta de gobierno de una dictadura que violó sistemáticamente los derechos humanos en Chile".

Emplazó también al Presidente Sebastián Piñera: "Si usted se considera un demócrata, exíjale la renuncia al (general) director de Carabineros".

"Es incompresible el descriterio y la desconexión de la realidad que revela esta decisión del general director Mario Rozas", fustigó a su vez el diputado socialista Leonardo Soto, quien recordó que Stange fue acusado en su momento por incumplimiento de deberes en el "Caso degollados".

"¿Cómo eternizar este nombre en una institución que va a formar futuras generaciones de oficiales de Carabineros, qué rol destacado puede tener para la formación de estos oficiales el nombre de Rodolfo Stange, que formó parte de la Junta de la dictadura militar, con toda su secuela de asesinatos, desapariciones y torturas?", complementó.

El General Mario Rozas decide que Academia Policial se llame “Rodolfo Stange” en honor a “personaje destacado de la institución”.

Olvida que Stange fue parte de Jta. de Gob de la dictadura, protegió asesinos caso degollados y se negó a renunciar ante el Pdte. Frei.

BORIC OFICIÓ A INTERIOR PARA QUE REVIERTA EL CAMBIO DE NOMBRE

El diputado Gabriel Boric aseguró haber enviado un oficio al subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli (ver documento), para revertir la denominación de la Academia con el nombre de Stange.

"No es aceptable que instituciones públicas hagan homenajes a criminales", emplazó el parlamentario de Convergencia Social.

He presentado oficio para revertir designacion de la Academia de Ciencias Policiales con el nombre del integrante de la dictadura cívico militar Rodolfo Stange. No es aceptable que instituciones públicas hagan homenajes a criminales.

"ES UNA PROVOCACIÓN"

La diputada comunista Carmen Hertz, activista por los derechos humanos y cuyo esposo -Carlos Berger- fue asesinado en los primeros meses de la dictadura, también expresó su indignación contra la decisión de la policía.

"Es una provocación de Carabineros de Chile, ¿se les olvidó' quién es Stange, encubridor de genocidas?", aseguró en Twitter.

Paulina Vodanovic, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados, consideró "impresentable que Carabineros, siendo la institución que en dictadura cometió más vejaciones a los DDHH y nunca ha pedido perdón, hoy homenajeé al general que amparó a los asesinos de Parada, Guerrero y Nattino", víctimas del "Caso degollados".

"Esto es una afrenta a sus familias, a las víctimas de violaciones de DDHH y a todo Chile. Si Carabineros no reconoce el valor de los DDHH no tendremos una policía que obre legítimamente en democracia", criticó la también integrante del directorio de la Fundación Horizonte Ciudadano.

Planteó, en ese sentido, que "esto demuestra una vez más la urgencia de que el Ministerio del Interior dirija las políticas de Carabineros. No todo debe esperar la ley de reforma; el respeto, promoción y defensa de los Derechos Humanos deben implementarse ya por el Estado".

JVR DICE QUE "NO CORRESPONDE HACER UN TEMA POLÍTICO"

También fue consultada la timonel de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, quien le restó relevancia a la decisión firmada por Mario Rozas.

"Hay una estatua de Salvador Allende frente a La Moneda y eso no llama (la atención) a nada. Rodolfo Stange es una figura dentro de Carabineros, podrá gustar o no. Pero hacer de eso un tema político, no corresponde", dijo la senadora.