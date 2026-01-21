Recuperan patrimonio robado de la Catedral de Santiago y detienen a imputado

El departamento OS9 de Carabineros detuvo al autor material del robo que afectó a la Catedral de Santiago el pasado 6 de enero, operativo que permitió recuperar objetos litúrgicos de alto valor patrimonial, entre ellos dos candelabros de plata maciza sustraídos desde el principal recinto católico del país.

Según los antecedentes de la investigación, el imputado, un hombre de 54 años, ingresó al recinto cerca de las 14:00 horas del 5 de enero y permaneció oculto en su interior durante aproximadamente 16 horas, esperando que quedara completamente vacío para actuar durante la madrugada siguiente y huir con las especies sin ser detectado.

Tras concretar el robo, el sujeto se trasladó hasta la ciudad de Concepción con el objetivo de reducir las piezas en el mercado informal, sin embargo, el seguimiento policial permitió ubicarlo cuando se desplazaba de regreso a la Región Metropolitana, siendo detenido en la Ruta 5 Sur a la altura de la comuna de Paine, donde viajaba junto a su pareja, quien también fue aprehendida.

Sobre el procedimiento, el jefe de Operaciones del OS9, teniente coronel Fernando Bozo, explicó que "transitaban en su vehículo particular desde Concepción hacia la Región Metropolitana, efectuando un procedimiento para lograr su ubicación en la carretera y posteriormente fiscalizarlo en la Ruta 5 Sur", detallando que ambos fueron sometidos a control de identidad investigativo.

El oficial agregó que, tras obtener la orden de detención, se solicitó una diligencia de entrada y registro en un inmueble de Concepción, donde fueron encontradas la totalidad de las especies sustraídas, posteriormente se realizó un allanamiento en la comuna de Peñalolén, domicilio de la pareja del imputado, donde se incautó además un arma de fuego.

Al momento del hallazgo, Carabineros constató que los candelabros y otras piezas litúrgicas habían sido desarmadas y fragmentadas, quedando listas para ser fundidas, una técnica común para facilitar su reducción y comercialización ilegal.

Sobre el prontuario del detenido, la fiscal de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Catalina Cuadra, indicó que en Chile "no registra condenas pero sí mantiene causas en Europa", específicamente en Francia y España, donde Interpol confirmó dos búsquedas judiciales activas en territorio español, además de una expulsión y prohibición de ingreso a Francia hasta 2027 y una solicitud de antecedentes pendiente desde Italia.

El imputado fue formalizado y quedó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación por el robo de estas piezas históricas.