Vallejo: "No queremos gatillo fácil porque después lo vamos a lamentar"

"No queremos gatillo fácil porque después lo vamos a lamentar". De esta manera analizó la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, la postura del Ejecutivo en torno al cuestionado artículo 7 de la ley Nain-Retamal, que alude a la "legítima defensa privilegiada".

Este punto, aprobado por amplia mayoría en la Cámara de Diputadas y Diputados, busca eliminar la idea de proporcionalidad y presume que la policía pueda hacer uso de sus armas de fuego acorde a las disposiciones legales, y también que quede regulado en el Código de Justicia Militar y no penal.

El Ejecutivo pretende ingresar indicaciones para así "mejorar" el proyecto y subsanar los reparos que existen, especialmente, por el artículo de "legítima defensa privilegiada".

Sobre este punto, en una entrevista publicada este sábado por T13, Vallejo afirmó que esperan que "aprueben (en el Congreso) la propuesta del Ejecutivo en el marco de esta discusión. Esperamos que haya el mayor respaldo posible a la indicación que el Ejecutivo presente y que haya un acuerdo amplio".

En esta línea, la secretaria de Estado aseguró que su indicación "resuelve elementos que las propias policías están pidiendo y que el proyecto original no resuelve, sobre todo en la parte procesal, que es la más complicada para las policías".

"Nuestra propuesta es sensata, razonable, jurídicamente bien sustentada. No cae en el populismo penal. Evita algo que todos queremos evitar, que es el gatillo fácil. No queremos gatillo fácil porque después lo vamos a lamentar. Ahora, esta iniciativa no solo debiera tener el respaldo del mundo progresista sino también del mundo de centro, centroderecha y derecha", puntualizó.

"LA CRIMINALIDAD DEL CHILE DE HOY ES DIFERENTE A LA DEL CHILE DE AYER"

En cuanto a la seguridad en el país, la ministra advirtió que "cuando nosotros abordábamos la seguridad en Chile lo hacíamos pensando en delito común, el hurto, el cartereo", algo que ahora ha cambiado con la presencia de "delitos violentos con armas de fuego, estamos hablando de homicidios, secuestros".

"La criminalidad del Chile de hoy es distinta al del Chile de ayer, por lo tanto, las policías que necesitamos tienen que ser más eficaces en el combate de este tipo de criminalidad", afirmó la autoridad al medio antes citado.

Por otra parte, Vallejo abordó los cuestionamientos realizados en el pasado por Apruebo Dignidad a Carabineros, asegurando que "hay críticas de las cuales ahora que somos Gobierno nos hacemos cargo, porque nadie puede decir que no hubo casos de robo de dinero en la institución, que no hubo violaciones a los Derechos Humanos, que no hubo abusos".

"Sí, ha habido críticas en esos contextos de las cuales yo no me arrepiento de haberlas hecho. Lo que corresponde hoy es ver cómo resolver las críticas, porque nosotros necesitamos policías y buenas policías, eficientes, eficaces, policías a la altura de lo que Chile necesita en materia de seguridad, policías que sepan de lo que significa la diferenciación entre orden público, persecución del crimen versus el respeto a los Derechos Humanos", cerró la vocera.