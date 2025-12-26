Caso Franco Vargas: Revocan arresto domiciliario de quinto imputado y pasa a prisión preventiva

La Corte de Apelaciones de Arica revocó este viernes el arresto domiciliario total y ordenó la prisión preventiva del exteniente coronel Claudio Guajardo, imputado por los apremios ilegítimos en contra del soldado Franco Vargas, fallecido en una marcha de instrucción militar en Putre, Región de Arica y Parinacota, en abril del 2024.

El Ministerio Público había pedido la cautelar de arresto domiciliario total, pero uno de los querellantes apeló, por lo que se decidió su ingreso inmediato a un recinto carcelario para empezar a cumplir con la medida.

Mientras tanto, los otros cuatro imputados por este hecho siguen en prisión preventiva.