Ejército ordenó acciones por militares mal vestidos y "desaseados"

La Comandancia General de la Guarnición de Ejército de Chile de la Región Metropolitana emitió un instructivo ante una serie de "transgresiones" al uso del uniforme militar y la "inadecuada vestimenta de civil" en las instalaciones castrenses y en la vía pública.

La "Orden Guarnición N° 29", emanada el 12 de junio, señaló que "en recurrentes inspecciones a instalaciones militares, como en la constatación de desplazamientos de personal institucional en la vía pública, se ha hecho frecuente observar evidentes transgresiones al uso del uniforme, así como un inadecuado empleo de vestimenta de civil para ingresar y transitar al interior de recintos militares, situaciones que afectan negativamente la imagen institucional", según reprodujo La Tercera.

El documento enfatizó la importancia de una "adecuada presentación personal" como una exteriorización de la disciplina militar, "constituyendo un sello distintivo que exige sobriedad, corrección, limpieza, higiene personal y una correcta apostura".

"Desaseados o mal afeitados"

La orden enumeró una serie de "errores" que se deben "erradicar definitivamente", como "el uso incorrecto del uniforme, desaseado, incompleto o complementado con prendas y accesorios civiles ajenos a él", como lentes antirreglamentarios, audífonos o bolsos. También se prohíbe el ingreso a los cuarteles con ropa de civil "absolutamente inapropiada".

La orden también apuntó a la circulación de personal militar en la vía pública sin observar las normas de "cortesía, decoro o apostura" que exige la condición de uniformado.

Además, se mencionó el problema de la falta de aseo personal, como estar "desaseados o mal afeitados", durante actividades masivas y abiertas a la comunidad, a pesar de estar en "tiempo de libre disposición".

Finalmente, el documento instó a los mandos a adoptar una "efectiva acción del ejercicio del mando", tanto en lo formativo como en lo correctivo, para erradicar definitivamente estas conductas.