Encuentran con vida a soldado conscripto desaparecido en Pozo Almonte

Tras siete días de intensa búsqueda y angustia para su familia, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) logró dar con el paradero de Christopher Ponce, el soldado conscripto que había desaparecido tras su periodo de franco en la Región de Tarapacá.

El joven, que debía presentarse el pasado martes 3 de febrero ante la Segunda Brigada Acorazada del Ejército, en Pozo Almonte, fue ubicado esta tarde en el sector de La Puntilla, por lo que las autoridades ahora toman su declaración judicial.

El comisario José Moya, de la Brigada de Homicidios de la PDI, detalló que "el día 4 de este mes, esta persona viajó desde la ciudad de Arica, donde se encontraba junto a su polola, en dirección al regimiento".

"Sin embargo, no se bajó en la comuna de Huara para direccionarse al lugar, sino que llegó hasta Iquique, tomando contacto con un conocido que tenía en el lugar, quedándose definitivamente acá en la ciudad, pernoctando en la calle, no teniendo dónde alojar ni lugar al cual acudir", señaló

El rastro del conscripto se había perdido luego de que terminaran sus 10 días de permiso. Al no presentarse en su unidad militar, su familia -residente en Limache- interpuso una denuncia por presunta desgracia.

El soldado fue trasladado al cuartel de la PDI para prestar declaración y esclarecer las circunstancias de su ausencia. Hasta el recinto llegaron su madre y su pareja para acompañarlo.