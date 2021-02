Ministra Rutherford procesó a general por fraude al fisco, que incluyó viaje de 7 días a Disney

La ministra en visita Romy Rutherford sometió a proceso al general de Brigada del Ejército Pablo Onetto Jara en calidad de autor de dos delitos de fraude al fisco, en la denominada arista "Empresas de turismo", sobre comisiones de servicio en el extranjero realizadas por oficiales y suboficiales y que tiene a más de una decena de funcionarios encausados.

La magistrada procesó a Onetto Jara, actual director de Proyectos e Investigación del Ejército, por su responsabilidad en la defraudación de una suma total -al día de hoy- de $18.403.631, y ordenó que cumpla prisión preventiva en el Regimiento de Policía Militar N° 1 de Peñalolén, a la espera de que la Corte Marcial revise el caso.

Según los antecedentes, que detalla El Mercurio, el militar fue destinado al extranjero desde julio de 2012 hasta principios de agosto de 2013, como alumno en el Colegio Interamericano de Defensa, en Washington (EE.UU.), en comisión de servicio junto a su familia.

En esa época se registró uno de los episodios más llamativos de esta causa: fue a Disney durante 7 días y 6 noches junto a su familia, en un hotel con todo incluido, que fue coordinado por la agencia Tupper.

La empresa emitió una nota de crédito por $1.671.171 por concepto de exceso de equipaje, "dinero que fue el que en verdad se le devolvió como remanente después de comprar pasajes y programa a Disney", dice el procesamiento; aunque Onetto "asevera que ese monto no corresponde al dinero que se le entregó por exceso de equipaje".

Otro fraude que se le encausó tiene relación con el viaje de Washington a Santiago en 2013, debido a que los pasajes que se pagaron por él, su cónyuge e hija fueron muy superiores a lo que realmente correspondía por el valor de los boletos aéreos.

Tras llegar a Chile, fue destinado como asesor en el cuartel general de la VI División, donde permaneció alrededor de cinco meses. Luego, entre 2014 y 2017, estuvo en Coquimbo y Pozo Almonte; y posteriormente fue designado como agregado de Defensa en España, durante 2018 y 2019, hasta que ascendió a general.

Después de ello, terminó su comisión hasta marzo de 2020, cuando partió como jefe de la Defensa Nacional en Coquimbo, en el marco del estado de catástrofe por la pandemia, puesto que ejerció dos veces durante el último año y que dejó a inicios de febrero.

El general Pablo Onetto Jara. (Foto: ATON)

"RESTITUYÓ PLATAS PARA QUEDAR TRANQUILO CON SU CONCIENCIA"

En su declaración ante la ministra Rutherford, Onetto afirma que restituyó los dineros de pasajes en la cuenta que abrió el Ejército tras la polémica por los pasajes.

"Declara que siempre tuvo conocimiento de que el valor de sus pasajes era inferior de lo que se estaba entregando, Indica, además, que se le dio un plazo para realizar el trámite en el Ejército. Expone que ahora entiende que esto no tiene nada que ver con procedimiento judicial, pero que hizo esta restitución en la cuenta que le dijo el Ejército para quedar tranquilo con su conciencia y devolver lo que no corresponde a los pasajes de ida a Estados Unidos. Agrega que si hubiese sabido que no se podía hacer, no habría pasado con su familia a Disney", detalla el texto de la causa.

La jueza también le embargó bienes por 21 millones de pesos.

El Ejército, en tanto, informó que el general Onetto hizo uso de su feriado legal, y aseguró que la jueza decretó su libertad provisional, que debe ser ratfiicada por la Corte Marcial, agregó El Mercurio.

Onetto, uno de los generales activos que ha declarado ante la ministra, es la vigesimosegunda antigüedad de la institución castrense.