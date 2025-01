Pozo Almonte: Fiscalía abrió causa por suicidio de soldado que denunció hostigamiento

La Fiscalía Regional de Tarapacá abrió una investigación por el suicidio del subteniente Matías Fuentes Vera, quien fue encontrado sin vida el 18 de diciembre pasado junto a una carta donde dijo sufrir bullying al interior de la Segunda Brigada Acorazada "Cazadores", en la comuna de Pozo Almonte.

Por este caso, la justicia militar mantiene detenido al teniente Claudio Carvajal Pincheira -que, además, fue pasado a retiro-, sospechoso de hostigar al fallecido soldado.

Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) existe la convicción en que la justicia civil es quien debe indagar este hecho, por lo que presentaron una denuncia ante el Ministerio Público, que decidió finalmente abrir una causa penal.

"Nos enteramos de los hechos, remitimos un oficio con la denuncia a la Fiscalía, hicimos algunas instancias para saber si se había comenzado una investigación y, con fecha 15 de enero, la Fiscalía nos remite un oficio informándonos que efectivamente hay una investigación abierta y que la estaría sustentando la fiscal regional, señora Trinidad Steinert", dijo la directora regional del INDH, Lorena de Ferrari.

"Es una información escueta, no detalla más —añadió—. Para nosotros, como INDH, esto es muy importante. Pensamos que este caso debe ser investigado por la justicia civil y, por tanto, el hecho de que Fiscalía haya abierto una investigación reviste mucha importancia, porque, lamentablemente, con los pocos antecedentes que tenemos, nosotros no estamos en posición de presentar una querella, debido a que, hasta ahora, no tenemos claro el delito que se habría cometido".

Padre del subteniente: Fiscal militar acreditó cinco o seis eventos

José Alfredo Fuentes, padre del subteniente Fuentes, conversó con Cooperativa y entregó detalles de la última reunión que sostuvo con el fiscal militar de Iquique, que indaga el caso por el lado de la justicia castrense.

"Nosotros ya tuvimos reunión con el fiscal y él no nos comentó de los cinco o seis eventos que están ya acreditados con testigos, con declaraciones tomadas", indicó el progenitor.

Los testigos "acreditaban de que este sujeto habría dicho tales palabras, tales hechos de hostigamiento. Inclusive, un evento en que esta persona lo quiso agredir físicamente", señaló Fuentes.

"Sigue el proceso todavía, pero esperamos en estos próximos días volver a tener una actualización", agregó.