Subsecretario tras marcha fatal en Putre: 114 conscriptos van a dejar la brigada

El subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein, reveló que un total de 114 conscriptos dejarán el Ejército tras la muerte de Franco Vargas, joven de 19 años que falleció tras una marcha de instrucción militar en Putre, Región de Arica.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el subsecretario Eidelstein detalló que este domingo 30 jóvenes dejaron la Brigada Motorizada N° 24 "Huamachuco", "hoy día en la tarde hay otro grupo de 30 personas, y hay un tercer grupo también que va a salir el miércoles o jueves".

Por lo que, "en total, van a ser 114 conscriptos los que van a dejar la brigada", aduciendo "distintas causas, como médicas, económicas y por el shock que les ha producido esta desgracia".

Respecto a la investigación por este fatídico caso, la autoridad afirmó que "tenemos que seguir lo que la legalidad nos obliga, que son los sumarios que se están haciendo, que se pasa a Justicia militar", sin embargo, indicó que "si las familias no quedan conformes, tienen todo el derecho de acudir a la Justicia civil para seguir los procesos y nosotros, en ese caso, por supuesto que los apoyaríamos".

En esta línea, Eidelstein declaró que "el tema de fondo es que lo que pasó no es normal, no es un fenómeno de la naturaleza que uno no puede hacer nada contra eso, esto no es normal y tiene causas por las cuales se produjo, es muy importante investigar esas causas, no solo para tomar las medidas, para cambiar los protocolos, cambiar los procedimientos, sino que si hay causas, también cuáles son los responsables".

"Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que eso salga bien", remarcó.

Asimismo, el militante comunista aseguró que "si la investigación no arroja resultados, habrá que acudir a otros medios para obtenerlos, porque tiene que haber causas. Esto no puede quedar impune, no puede quedar libre de responsables, esa es nuestra opinión".

"Nuestra intención es llegar al fondo del asunto, esto no es normal lo que pasó y, por lo tanto, no vamos a cejar para descubrir cuáles son los problemas que hubo, falta de protocolo o no cumplimiento de protocolo, e identificar a los responsables y que se aplique todo el rigor de la ley", complementó.

El Ministerio de Defensa ofició al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para hacerse parte del proceso investigativo, como también el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) anunció la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público.

Finalmente, Eidelstein se refirió a la posibilidad de crear una comisión investigadora en la Cámara para tratar este tema, tal como lo anunció el diputado oficialista Gonzalo Winter, y señaló que "me parece muy bien, creo que la sociedad chilena está mirando esto, no puede haber impunidad y hay que emplear todos los medios para esclarecer los hechos. Yo apoyo esa medida".