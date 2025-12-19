PDI realiza allanamientos por caso "narcoaviadores" y detiene a dos civiles

El Ministerio Público, en coordinación con la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI), desarrolló durante las últimas horas una serie de allanamientos en la Región Metropolitana, en el marco de la denominada causa "narcoaviadores", investigación que involucra a funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACh).

Las diligencias permitieron la detención de dos civiles, quienes —según los antecedentes preliminares— estarían a cargo de la entrega de la droga a los funcionarios militares previamente detenidos.

Se trata de una arista clave de la investigación que se sigue tras el operativo realizado en junio, cuando cinco funcionarios de la FACh fueron sorprendidos intentando trasladar ketamina a bordo de un vuelo institucional desde Iquique hacia la capital.

El caso quedó al descubierto luego de que un control mediante rayos X detectara una maleta con cerca de cuatro kilos de ketamina, la que iba a ser ingresada a la aeronave desde la base aérea de Iquique.

Desde la Fiscalía indicaron que los detalles de los nuevos arrestos y de las diligencias realizadas serán informados en las próximas horas, junto con el inicio de la audiencia de control de detención de los dos civiles detenidos en esta jornada.