Hackeo al EMCO: General Paiva dice no saber por qué falló la seguridad

El renunciado jefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO), el general Guillermo Paiva, dio su versión de la filtración masiva de correos electrónicos del organismo militar realizada por el grupo de piratas informáticos Guacamaya, que ha dejado a la vista más de 400.000 mensajes de las Fuerzas Armadas.

El hackeo obligó a la ministra de Defensa, Maya Fernández, a regresar a Chile con urgencia desde Nueva York, donde acompañaba al Presidente Gabriel Boric en la Asamblea General de la ONU, y forzó ayer la dimisión del director del EMCO.

Junto con entregar los antecedentes al Segundo Juzgado Militar para impulsar una investigación penal, el Gobierno instruyó un sumario administrativo para determinar las responsabilidades correspondientes.

En una entrevista publicada esta tarde por La Segunda, Paiva dijo que el EMCO tomó todas las medidas de seguridad para evitar hackeos y el robo de información sensible, pero que desconoce qué falló.

"Se tomaron medidas, se buscó financiamiento y se obtuvo para aplicar dichas medidas de resguardo", aseguró el uniformado.

"No tengo mayores antecedentes (sobre por qué pasó la filtración) porque no tengo la expertise técnica, pero se produjo una falla en los sistemas de seguridad que permitieron el acceso a los hackers", afirmó.

Respecto a su salida de la EMCO, Paiva contó que "me llamaron de la Comandancia en Jefe, y estando con licencia, con parte de mis intestinos fuera de mi cuerpo, concurrí y por iniciativa mía presenté la renuncia. Mi renuncia fue producto de mi responsabilidad de mando".

"Me voy completamente tranquilo, con la frente muy en alto y me voy con el cariño de la gente que supo en algún momento valorar mi trabajo, y que hasta el día de hoy me escribe y me llama dando muestras de afecto y de apoyo. Eso es lo más importante", declaró en su despedida.

Esta mañana se confirmó la llegada del vicealmirante José Luis Fernández a la cabeza del EMCO, mientras que el general de Brigada Mario Grez realizará la investigación sumaria de la filtración.

"Me parece correcto que el general Paiva haya asumido su responsabilidad", dijo esta mañana el Presidente Boric preguntado en una conferencia de prensa en Nueva York, en tanto respaldó la gestión por parte de la ministra de Defensa.

FISCAL NACIONAL: JUSTICIA MILITAR INVESTIGA PENALMENTE EN TANTO NO APAREZCAN CIVILES INVOLUCRADOS

El fiscal nacional, Jorge Abbott, ratificó hoy que el Ministerio Público no participará en la investigación penal que lleva adelante la Justicia Militar, a menos que haya algún civil involucrado.

"Esta es una investigación que actualmente está radicada en la Justicia Militar, producto de una denuncia de la ministra de Defensa, y quedará en la Justicia Militar en tanto no aparezcan civiles que eventualmente puedan estar participando o haber participado en este delito", explicó el jefe del ente persecutor.

"Apenas aparezcan personas civiles que pudieran tener responsabilidad penal, la Justicia Militar debería transferir esta investigación al Ministerio Público", agregó.

El ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, explicó "hay que ver si es que está vulnerada la Ley de Inteligencia y eso depende del tipo de información que ha sido revelada. De acuerdo a eso habrá que actuar. Hay información reservada, que no es necesariamente información secreta. Esa es la discriminación que hay que hacer al análisis de la información que fue sustraida y ese análisis está en curso".