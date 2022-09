Ministra Tohá y hackeo de correos del Estado Mayor Conjunto: "Hay responsabilidad de mando"

"Hay una responsabilidad de mando en algo que pasó y es la que se hizo efectiva en ese caso", afirmó este jueves la ministra del Interior, Carolina Tohá, sobre la renuncia del general Guillermo Paiva Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO), tras el hackeo que afectó al organismo.

Se trata del robo de miles de correos electrónicos que se adjudicó el grupo activista Guacamaya, que también actuó en otros países del continente.

En entrevista con Chilevisión, Tohá explicó que esta delicada situación, por la que ya existen "investigaciones en curso", fue dada a conocer a las autoridades de Gobierno como "vulnerabilidades de seguridad" y posterior al hackeo.

"La filtración no estaba comunicada ni al ministerio (de Defensa) ni a ninguna autoridad fuera del Estado Mayor. Lo que estaba avisado era que había vulnerabilidades en la seguridad. En virtud de aquello el ministerio tomó medidas y se entregaron apoyos para que hubiera refuerzos a la seguridad informática", puntualizó la secretaria de Estado.

En esta línea, la autoridad fue categórica al indicar que "cuando se informó de estas vulnerabilidades no se informó del hackeo, y el hackeo ya se había producido, o sea fue posterior al hackeo que se avisó de las vulnerabilidades, sin informar del detalle".

"Aquí hay una investigación en curso y no me voy a anticipar a eso", afirmó, en tanto, al ser consultada sobre un posible ocultamiento de información al Ejecutivo por parte de la EMCO.

En cuanto a la información que fue filtrada en este caso, la autoridad detalló que "se esta haciendo un análisis. Varios organismos están analizando en detalle esa información filtrada. Lo que puedo decir categóricamente es que es información que no se debió filtrar".

"Ahora las características que tiene va a ser analizada una vez que termine este examen, que como requiere varios días, todavía no tenemos un informe completo que nos permita entrar en ese detalle", dijo la vicepresidenta.

"NO DEBE SUCEDER QUE INFORMACIÓN DEL EMCO SE FILTRE DE ESA MANERA"

Aunque reiteró que "hay una investigación en curso", Tohá abordó el actuar del general Paiva ante esta situación y advirtió que "claramente si estamos viviendo esta situación es porque hay cosas que fallaron".

"No debe suceder que información del Estado Mayor Conjunto se filtre de esta manera. Hay muchas cosas que mejorar en el país, pero sin duda que con las herramientas que tenemos este episodio se pudo haber resuelto mejor y por eso se está actuando con esta prontitud de parte del Presidente y de la ministra", profundizó la ministra.

La líder de Interior también señaló que ante este tipo de casos "no se necesitan muchos protocolos para darse cuenta de que esto es importante, que esto requiere una reacción como la que tuvo el Presidente de la República, porque la ministra (de Defensa, Maya Fernández) no es que se tuvo que venir, si no que el Presidente decidió que se viniera".

"La ministra instruyó en el acto un sumario, llegando aquí agregó medidas adicionales como la solicitud al CDE, y es como se debe actuar ante cosas de este tipo, informando a todas las partes que corresponden y tomando todas las medidas de resguardo, porque la seguridad en materia de defensa es particularmente relevante para el país", puntualizó al medio antes citado.