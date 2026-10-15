Boric contra el Gobierno: "Echarle la culpa al otro no soluciona nada y evade las responsabilidades"

El expresidente Gabriel Boric arremetió este jueves contra el Gobierno, luego de que el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, culpara a su Administración por la caída del fondo E de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) cayó un 10,39% entre enero y septiembre de 2026.

Tras el comité económico en La Moneda, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, fue consultado por la caída del fondo previsional y señaló que se trata de una situación que "estamos monitoreandolo como Gobierno".

"Estas son decisiones que se tomaron en el Gobierno anterior (de Gabriel Boric) y que se corrigieron al inicio de este Gobierno, si no el efecto podría haber sido mucho peor. No vemos un riesgo económico mayor que el que se ha dado a conocer hasta el momento", aseveró el secretario de Estado.

La réplica del expresidente Boric no se hizo esperar, quien sostuvo que "cuando la gente escucha a un Gobierno que lleva siete meses gobernando echarle la culpa de todo al Gobierno anterior, creo que saca sus propias conclusiones y está cansada de que se le eche la culpa al empedrado y que no se hagan cargo de sus propias responsabilidades".

"Yo no voy a entrar a ser comentarista de toda contingencia, pero me parece que cuando uno gobierna, uno es el responsable de que la calidad de vida de los chilenos y chilenas mejore", enfatizó el exmandatario.

Finalmente, Boric fustigó: "Andar echándole la culpa a otro no construye nada, no soluciona nada y evade las responsabilidades y erosiona la confianza".