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Tópicos: País | Gabriel Boric

Boric contra el Gobierno: "Echarle la culpa al otro no soluciona nada y evade las responsabilidades"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El exmandatario respondió al biministro Daniel Mas, quien culpó a su administración por la caída del 10% del fondo E de las AFP entre enero y septiembre de 2026.

"Cuando la gente escucha a un Gobierno que lleva siete meses echarle la culpa de todo al anterior, está cansada de que no se hagan cargo de sus propias responsabilidades", fustigó.

Boric contra el Gobierno:
 ATON (archivo)

"Me parece que cuando uno gobierna, uno es el responsable de que la calidad de vida de los chilenos y chilenas mejore", cuestionó el otrora jefe de Estado.

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El expresidente Gabriel Boric arremetió este jueves contra el Gobierno, luego de que el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, culpara a su Administración por la caída del fondo E de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) cayó un 10,39% entre enero y septiembre de 2026.

Tras el comité económico en La Moneda, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, fue consultado por la caída del fondo previsional y señaló que se trata de una situación que "estamos monitoreandolo como Gobierno".

"Estas son decisiones que se tomaron en el Gobierno anterior (de Gabriel Boric) y que se corrigieron al inicio de este Gobierno, si no el efecto podría haber sido mucho peor. No vemos un riesgo económico mayor que el que se ha dado a conocer hasta el momento", aseveró el secretario de Estado.

La réplica del expresidente Boric no se hizo esperar, quien sostuvo que "cuando la gente escucha a un Gobierno que lleva siete meses gobernando echarle la culpa de todo al Gobierno anterior, creo que saca sus propias conclusiones y está cansada de que se le eche la culpa al empedrado y que no se hagan cargo de sus propias responsabilidades".

"Yo no voy a entrar a ser comentarista de toda contingencia, pero me parece que cuando uno gobierna, uno es el responsable de que la calidad de vida de los chilenos y chilenas mejore", enfatizó el exmandatario.

Finalmente, Boric fustigó: "Andar echándole la culpa a otro no construye nada, no soluciona nada y evade las responsabilidades y erosiona la confianza".

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