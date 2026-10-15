Caída en picada del fondo E aviva debate sobre inversiones de las AFP

La rentabilidad del fondo E de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) cayó un 10,39% entre enero y septiembre de 2026, según cifras de la Superintendencia de Pensiones.

El resultado reabrió el debate sobre las estrategias de inversión previsional, sus riesgos y las eventuales responsabilidades de las administradoras, en medio de cuestionamientos de parlamentarios de distintos sectores políticos.

De acuerdo con un reporte publicado por Bloomberg, los fondos de pensiones chilenos enfrentan pérdidas por 7.700 millones de dólares asociadas a sus inversiones en instrumentos vinculados a las tasas de interés de Estados Unidos.

Especialistas atribuyen la desvalorización al aumento de las tasas, que redujo el valor de los bonos y afectó especialmente a los fondos de renta fija.

El economista Héctor Osorio, socio de PKF Chile, explicó que "las AFP generaron algunas políticas de inversión en instrumentos derivados que pretendían proteger ante bajas en las tasas de interés esperando que las mismas no subieran"; sin embargo, como estas "apostaban a que las tasas largas -las tasas para períodos muy significativos de tiempo- iban a bajar y eso no sucedió, se generó una menor valoración de los instrumentos", agregó.

El experto precisó que estas variaciones constituyen "potencialmente una pérdida, dentro de lo que llamamos una 'pérdida no realizada': una pérdida que, si bien se materializa y se registra contablemente, no implica necesariamente efectos en el valor de largo plazo, puesto que, cuando las tasas bajen, va a volver a producirse una valoración del instrumento".

AFP defienden su estrategia de inversión

A través de una declaración pública, la Asociación de AFP sostuvo que la caída de la rentabilidad del fondo E se concentró principalmente en septiembre, cuando el alza de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos afectó el valor de los bonos y las inversiones de renta fija a nivel mundial.

El gerente de estudios de la agrupación, Roberto Fuentes, afirmó que "un fondo de pensiones no tiene pérdidas o ganancias; siempre son alzas o bajas en su valorización que la historia muestra (que) se revierten en el corto y mediano plazo".

Asimismo, señaló que "el fondo E subió 8% real durante el 2025. Ahora el fondo E cae entre enero y septiembre. Esto tiene una explicación: el alza de la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. En septiembre eso afectó fuertemente el valor de los bonos y de los fondos D y E y a otros inversionistas locales".

Fuentes recalcó que "este es otro de los efectos indeseados que tiene la inflación mundial y los conflictos geopolíticos que nos impactan a todos" y enfatizó que "no hay que tomar decisiones basadas sólo en la rentabilidad de un mes; de hecho, los fondos D y E han rentado en torno a 3% real anual durante su historia".

Debate por los afiliados próximos a jubilarse

Uno de los principales puntos de preocupación es el impacto que estas fluctuaciones pueden tener en las personas próximas a pensionarse, quienes disponen de menos tiempo para recuperar eventuales caídas en sus ahorros previsionales.

Frente a este cuestionamiento, la Asociación de AFP indicó que el fondo E no concentra necesariamente a la mayoría de los afiliados próximos a jubilarse. Según sus antecedentes, gran parte de quienes están cerca de pensionarse se encuentra en el fondo D, mientras que la mayoría de los afiliados del fondo E tiene entre 30 y 45 años y solo un 10% tiene 60 años o más.

Por su parte, el superintendente de Pensiones, Joaquín Cortés, señaló que el organismo ha estado "encima del tema" y que sostuvo reuniones con las administradoras para abordar el tema.

Parlamentarios solicitan investigar las pérdidas

La caída de la rentabilidad también llegó a la Cámara Baja, donde representantes del Partido Comunista (PC), el Partido de la Gente (PDG), el Frente Amplio (FA), el Partido Socialista (PS) y el PPD oficiaron a la Superintendencia de Pensiones para solicitar que se investiguen los resultados de las inversiones y se determinen eventuales responsabilidades de las administradoras.

La controversia, además, podría reactivar el debate político sobre la posibilidad de autorizar nuevos retiros de fondos previsionales en un eventual escenario de emergencia económica. Sin embargo, esta alternativa genera cuestionamientos por sus posibles efectos sobre la economía y el sistema de pensiones.