Bancada PPD y críticas del FA a Soto: "Cuando hay problemas se olvidan de que somos un conglomerado"

La bancada Independientes-Partido Por la Democracia (PPD) emitió este domingo una declaración de apoyo al diputado Raúl Soto ante la ola de críticas de parte de sus pares del Frente Amplio (FA).

Ayer, en entrevista con El Diario de Cooperativa, el expresidente de la Cámara Baja y militante del PPD -tienda que integra el Socialismo Democrático, el ala más veterana y moderada del oficialismo-, arremetió contra el Presidente Gabriel Boric y su manejo sobre el caso del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve (Partido Socialista), investigado por una presunta violación, alertando que con la "desastrosa" conferencia que dio el viernes se convirtió en el "peor enemigo" de su propio Gobierno, dado que "provocó que un problema individual se trasladara a La Moneda como una crisis política".

Desde el FA, el partido del Mandatario, la diputada Maite Orsini calificó de "asqueroso, bajísimo y repulsivo intentar sacar provecho personal de una denuncia de violación a un subsecretario de la cartera liderada por su partido", mientras que su colega Emilia Schneider señaló que Soto "acostumbra golpear al Gobierno para buscar titulares" y "ahora cruza todo límite, culpando al Presidente de una denuncia de violación de un militante de Socialismo Democrático, su sector".

Respuesta de la bancada Ind-PPD

En un comunicado, la bancada de Soto afirmó que "es necesario asumir que se cometieron errores en la forma y fondo en que el Gobierno y el Presidente de la República, Gabriel Boric, enfrentaron estos hechos, ya que evidentemente faltó más agilidad en la toma de decisiones y un mejor manejo comunicacional".

"Es ese sentido, queremos rechazar la respuesta destemplada y con descalificaciones personales de diputadas y diputados del Frente Amplio hacia nuestro colega Raúl Soto, quien hizo una crítica política legítima frente al actuar del Presidente de la República", indicaron los diputados Independientes-PPD.

El comité parlamentario tachó de "preocupante que las declaraciones de este grupo de diputados del Frente Amplio desvíen el foco de atención hacia el diputado Soto, a quién respaldamos y no hacia las responsabilidades del Gobierno, que conformamos Socialismo Democrático y Frente Amplio en unidad".

"Parece que cuando existen problemas se olvidan de que somos un conglomerado, desligando responsabilidades sólo hacia nuestro sector político", aseguró, antes de agregar que "la construcción de una alianza de Gobierno se produce aceptando las legítimas diferencias, y no cancelando personalmente a otro compañero de coalición".

Y concluyó: "La incondicionalidad es mala consejera, más en situaciones de crisis. Hacemos un llamado a nuestros colegas del Frente Amplio a utilizar sus redes sociales y energías a condenar los hechos, solidarizar con la víctima, y buscar justicia, y no tratar de desviar la atención ni desligarse de responsabilidades cuando estamos frente a un problema país, de Gobierno, y no de un partido o sector político particular. Eso no contribuye en nada, y no es la que la ciudadanía espera de nosotros como sus representantes".