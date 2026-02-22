Dominga: Gobierno valora que Corte anulara fallo de Tribunal Ambiental contra Comité

El Gobierno valoró que la Justicia anulara el fallo que la judicatura ambiental emitió en contra del rechazo que el Comité de Ministros dio al bullado proyecto minero Dominga, y afirmó que esa instancia "actuó dentro del ámbito de sus competencias".

El sábado, la Corte de Apelaciones de Antofagasta anuló la resolución del Primer Tribunal Ambiental emitida en febrero de 2025 -que exigía al Comité a votar nuevamente el proyecto-, pues razonó que no estableció derechos para ninguno de los intervinientes.

El fallo supone un nuevo revés para Dominga y para su empresa propietaria, Andes Iron, que había acudido al Primer Tribunal Ambiental para revertir la decisión del Comité, que finalmente fue acogida.

Ante esto, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, valoró que "la Corte de Apelaciones de Antofagasta se ha pronunciado en un fallo unánime, aclarando las competencias de cada institución en materia ambiental".

"Esto implica que el proyecto Dominga se encuentra rechazado en base a la decisión del Comité de Ministros de enero de 2025. Además, confirma lo que hemos venido planteando: el Comité dio cumplimiento al fallo del Primer Tribunal Ambiental de diciembre de 2024 y que, actuando dentro del ámbito de sus competencias, las instituciones funcionan", añadió.

Organizaciones celebran y alcaldesa asegura que "respetará la institucionalidad"

Andes Iron lleva más de 13 años judicializando el proyecto, que busca instalar dos minas de hierro y cobre y un megapuerto en la comuna de La Higuera (Región de Coquimbo). Ante el fallo, la alcaldesa, Uberlinda Aquea, aseguró que van a "respetar la institucionalidad, independientemente de las posiciones personales".

"También quiero señalar a todos nuestros vecinos de nuestro territorio -que tienen distintas posturas respecto a esto- que vamos a seguir trabajando para lograr un trabajo territorial mancomunado por el desarrollo de nuestra comuna", añadió.

Por su parte, Carolina Bamondes, presidenta del Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera (Modema), expresó que la decisión judicial les "entrega una tranquilidad y un momento de calma tras más de 10 años de luchas sin tregua".

Además, "da atención a que nosotros somos pequeñas localidades de la comuna de La Higuera, que hemos estado en pie de lucha durante todos estos años", valoró.

En la misma línea, Ezio Costa, abogado de la Alianza Humboldt, espera "que este sea el fin de esta historia", aunque "es muy probable que Andes Iron vaya a buscar nuevas vías para seguir discutiendo y alargando esta discusión".

"Quizás, los cambios que ha habido en el Poder Judicial -a propósito de los últimos escándalos- sirvan para que no se siga alargando esta cuestión, para que por fin podamos decirle 'no' a Dominga y para que tengamos el archipiélago de Humboldt protegido para Chile y el futuro", sostuvo.

Por último, Marcelo Villalobos, presidente de la Corporación de Turismo Sostenible de La Higuera, manifestó que la comuna "ha construido una identidad y una proyección en el turismo basado en la naturaleza. Es un desarrollo económico, social y ambiental a largo plazo, el cual lo hace sostenible en el tiempo".