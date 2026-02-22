Tío de Kurt Cobain respalda teoría sobre la muerte del músico: "Fue asesinado"

Gary Cobain, tío de Kurt Cobain, rompió el silencio y volvió a cuestionar la versión oficial sobre la muerte del líder de Nirvana, afirmando que su sobrino "no se suicidó".

De acuerdo al portal Daily Mail, el familiar sostuvo que existen nuevos antecedentes que, a su juicio, apuntan a un posible asesinato y que es "agradable que alguien más finalmente se diera cuenta".

"Fue asesinado", dijo Gary, señalando que el caso "fue manejado de forma descuidada desde el principio". Asimismo, el hombre mencionó que su padre, Leland, abuelo de Kurt, también creía que fue un homicidio.

En este contexto, el familiar reveló anomalías en la investigación, indicando que en el arma, la policía solo halló una huella borrosa: "Debería haber habido huellas por toda el arma. La escopeta medía 45 pulgadas de largo, no creo que yo mismo pudiera alcanzarla"

Los planteamientos de Gary Cobain surgen luego de que se conociera un informe forense independiente que habría detectado inconsistencias en la investigación original. El análisis, encabezado por el especialista forense Bryan Burnett y la investigadora Michelle Wilkins, cuestiona aspectos como la cantidad de heroína presente en el cuerpo del músico y la manipulación del arma, elementos que volvieron a instalar la hipótesis de un posible homicidio.

Pese a estas declaraciones, el Departamento de Policía de Seattle ha reiterado que no tiene previsto reabrir el caso y mantiene la conclusión oficial de suicidio. Desde la institución han señalado que "Kurt Cobain murió por suicidio en 1994" y que esa sigue siendo la postura oficial respecto de la muerte del líder de Nirvana.