Andrés Chadwick al dejar el gabinete: "Si he fallado pido disculpas"

Evitando realizar una autocrítica, el ahora ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, ofreció disculpas luego de que fuera uno de los nombres más criticados en las protestas por los excesos de las fuerzas de orden durante el estado de excepción.

"Si no lo he todo lo bien o he fallado pido disculpas porque lo único que he querido es trabajar acompañando y poder sirviendo a nuestro país", dijo.

Chadwick añadió que "el momento de la autocrítica uno lo hace personalmente y la haré publicamente. Ahora el momento es lo que dice el Presidente: De abrir puertas".

Ante la posibilidad de que sea acusado constitucionalmente, como así lo anunció el Frente Amplio, el ex ministro sostuvo que "lo tendrán que ver los parlamentarios y el Presidente me ha pedido -y yo lo he aceptado inmediato- dar un paso al lado y en ese sentido yo espero que con este cambio colabore a lo que el Presidente ha señalado que es mayor serenidad, mayor tranquilidad".

Chadwick apuntó que con este cambio de gabinete "el Presidente y el Gobierno han sabido escuchar a la población (...) para poder enmendar rumbos y poder responder con cosas concretas a esa necesidad que las personas han expresado en distintas ciudades del país".

"El Presidente lo ha asumido, lo ha escuchado, ha hecho un planteamiento al país y ha hecho un cambio de gabinete para que nuevas personas puedan acompañarlo mejor en este cambio que se viene", destacó.

