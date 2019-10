Boric anunció acusación constitucional contra Chadwick pese a posible cambio de gabinete

El diputado de Convergencia Social Gabriel Boric anunció que perseverarán con la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Andrés Chadwick, a pesar de un potencial cambio de gabinete.

El diputado frenteamplista aseguró que buscarán evitar que Chadwick vuelva a ejercer cargos públicos. "Los ministros mantienen responsabilidad constitucional, incluso, seis meses después de que salgan eventualmente del gabinete".

"Por lo tanto, respecto a las graves violaciones a los Derechos Humanos que han habido y que han sido denunciadas por el INDH, se van a perseguir las responsabilidades políticas que correspondan, en particular respecto al ministro del Interior", aseveró el parlamentario.

Boric aclaró que "una acusación constitucional contra el ministro del Interior es pertinente, independiente de que salga o no salga del gabinete".

Acusación contra Piñera

Con respecto a una posible acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, el ex dirigente estudiantil recordó que "para que proceda una acusación constitucional se requieren dos tercios del Senado. Hoy día esos votos no están".

"Es algo que se está estudiando, lo vamos a evaluar, pero yo no quiero hacer pronunciamientos categóricos al respecto. Es algo que estaba muy presente en la marcha del día de ayer, pero no me quiero adelantar con esto", cerró el diputado.