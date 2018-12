Andrés Couve Correa es el primer ministro de Ciencia chileno

El Presidente Sebastián Piñera encabezó este lunes, en un acto en el Palacio de La Moneda, la puesta en marcha del nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

En la ocasión se confirmó a Andrés Couve Correa como el primer ministro de la cartera y a Carolina Torrealba Ruiz-Tagle como subsecretaria de la misma.

Couve (49 años), que en la última década ha participado en alrededor de una decena de publicaciones, es director del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica y profesor titular del programa de Fisiología y Biofísica, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

El nuevo ministro posee además un doctorado en Biología Celular en la Mount Sinai School of Medicine de New York, Estados Unidos, y otro en la University College London, Reido Unido.

Un científico con mucha opinión

Inmediatamente después de que fuera anunciado hoy como el primer ministro de Ciencia, reflotaron varias entrevistas que ofreció Couve, principalmente durante la época en que el proyecto que creaba la cartera estaba en discusión en el Congreso.

En una conversación con revista Qué Pasa, que data del 4 de mayo, semanas antes de la aprobación del proyecto, Couve aseguró que "si el ministerio va a ser un púlpito para que los científicos hablen desde un altar, yo me opongo", planteando que "no debe ser un ministerio para los científicos, y me preocupa que lo sea", porque, a su juicio, "es una oportunidad para que el país adquiera una manera de hacer las cosas que no ha sido incorporada previamente".

Incluso avizoraba que el Ministerio podía ser una "Conicyt con algo más de recursos", con "maquillaje".

En otro par de entrevistas con revista Capital criticaba -en octubre de 2017- que "la manera de hacer las cosas en Chile no ha cambiado desde La Colonia", y en una anterior, de octubre de 2016, instaba a que "los capitales privados que se destinaban a la política, hoy puedan ir a la ciencia", un año después de los científicos chilenos se manifestaran exigiendo mayores recursos.

La subsecretaria

Torrealba, la primera subsecretaria del ramo y una de las impulsoras del Ministerio, es bióloga, posee un doctorado en Biología Celular y Molecular de la Universidad Católica y es directora ejecutiva de la Iniciativa Científica Milenio, programa del Ministerio de Economía.

También formó parte de la Fundación Ciencia & Vida, que promueve la investigación en el área de la biología, lacual dejó para asumir en el programa mencionado.

En una entrevista con revista Capital, en abril de este año, cuestionó que al empresariado asegurando que éste "no cree que necesita a la ciencia

El Ministerio

La creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (Ley 21.105, ver archivo adjunto) fue publicada en el Diario Oficial el 13 de agosto; una iniciativa que ingresó al Congreso en enero del año pasado y que fue aprobada y despachada en mayo último.

La norma establece el marco estatal destinado a estructurar, impulsar, coordinar y promover "las actividades de ciencia, humanidades y desarrollo tecnológico en todas sus etapas, a fin de contribuir al desarrollo sustentable y al bienestar social".

De este modo, instala un "Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación" estructurado en torno a la formación de recursos humanos altamente calificados, fomento productivo, emprendimiento, desarrollo tecnológico, conocimiento y cultivo de las ciencias, las artes y las humanidades.

El nuevo ministro deberá en una primera etapa poner en marcha la cartera, lo que implicará ordenarlo administrativamente y hacer el traspaso con la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt), entre otras tareas.