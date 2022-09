Carolina Tohá, expresidenta del PPD, es la nueva ministra del Interior

La expresidenta del PPD Carolina Tohá asumió este martes como la nueva ministra del Interior y Seguridad Pública, en reemplazo de Izkia Siches, quien se despidió con lágrimas del cargo que ejerció, protagonizando varias controversias, durante casi seis meses, desde el inicio del Gobierno de Gabriel Boric.

La también exdiputada, exalcaldesa de Santiago y exministra vocera en Bachelet I fue nombrada titular de Interior en el primer cambio de gabinete del Ejecutivo de Boric, el que se vio políticamente forzado a realizar tras la estrepitosa derrota del Apruebo, opción que el oficialismo apoyó, en el plebiscito constitucional de salida.

Siches, que el 11 de marzo se convirtió en la primera mujer en la historia de Chile en dirigir Interior, fue sustituida hoy por otra mujer.

Siches (al centro), hasta hoy ministra del Interior, dejó el cargo entre lágrimas. (Foto:ATON)

Una vez concluida la modificación del gabinete, Tohá ofreció sus primeras palabras como titular con emoción, ya que su padre, José Tohá González, ejerció como ministro del Interior del Gobierno de Salvador Allende, derrocado por la fuerza en 1973.

"En mi caso personal, además de la gratitud, hay una emoción particular por llegar en estas circunstancias a Interior, para mí, para mi familia, para mi partido y también para el Partido Socialista. Hay una historia que me liga profundamente y me hace sentir aún más en profundidad la responsabilidad y el compromiso que significa este cargo", expresó.

Sobre la reestructuración del gabinete, sostuvo que "cambiar nombres no tiene un efecto mágico, lo que tiene un efecto mágico es mover todas las energías del Estado, de sus servicios, ministerios, funcionarias y funcionarios, en dirección a responder a la ciudadanía; mover también nuestra capacidad de lograr acuerdos con todos los sectores, de convocar a la sociedad civil, a la ciudadanía, al sector privado".

"Los que estamos aquí vamos a trabajar firmemente en ello, y en particular en el caso del Ministerio del Interior, donde sabemos que hay un desafío enorme de articulación política y de atender la demanda de paz y seguridad de la ciudadanía, vamos a tener toda la energía, esfuerzo y nuestras capacidades", enfatizó.