Evópoli recurrirá a Contraloría por eventual arribo "ilegal" de Emilia Ríos al Gobierno

El jefe de la bancada de Evolución Política (Evópoli), el diputado Jorge Guzmán, advirtió que el nombramiento de Emilia Ríos (Frente Amplio) en el Gobierno "podría ser ilegal" y anunció que recurrirá a la Contraloría para que se pronuncie al respecto.

El Ejecutivo de Gabriel Boric designó el viernes a la politóloga como nueva subsecretaria del Deporte, luego de que el miércoles renunciara a la alcaldía de Ñuñoa para ir por un cupo parlamentario, tras perder la reelección frente a Sebastián Sichel (independiente-Chile Vamos).

"Si bien originalmente mi deseo era continuar hasta el final de este periodo, hoy debo retirarme antes de tiempo, debido a los plazos legales establecidos para poder postular a algún cargo de elección popular en 2025", explicó Ríos.

En un hilo en la red social X, Guzmán expuso hoy que la otrora alcaldesa "renunció para postular como parlamentaria, pero días después asumió un alto cargo en el Gobierno" y "el artículo 60 de la Ley Orgánica de Municipalidades regula cómo un alcalde puede renunciar" por "motivos justificados, con aprobación de 2/3 del Concejo, o para postular a un cargo de elección popular, sin necesidad de aprobación".

Detalló que el 13 de noviembre "Emilia Ríos informó que renunciaba 'para postular a algún cargo de elección popular en 2025', lo que no requiere aprobación del Concejo. Pero el 15/11, el Pdte. Boric la nombró Subsecretaria. Es decir, renunció para ser candidata, pero asumió un cargo incompatible".

En esa línea, afirmó: "¿Por qué esto sería ilegal? El artículo 57 de la Constitución señala que los subsecretarios no pueden postular como diputados o senadores. Entonces, si Emilia Ríos no renunció para ser candidata, sino para ser subsecretaria, debió solicitar la aprobación del Concejo Municipal. Pero no lo hizo".

"Esto es grave", enfatizó Guzmán, antes de agregar "su renuncia podría ser ilegal, y lo mismo su nombramiento".

"Presentaré estos antecedentes ante Contraloría. Esto debe aclararse", concluyó el diputado.