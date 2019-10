Gobierno aceptó renuncia de Felipe Salaberry pese a que el "ñuñoazo" aún no está aclarado

El Gobierno confirmó este martes la salida del subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry (UDI), a cinco días de conocerse públicamente el episodio del "ñuñoazo", en el que fue acusado de pasarse tres luces rojas, insultar y amenazar al inspector que le cursó la infracción y buscar luego, mediante su hermana -desde ayer ex funcionaria municipal- que dejara sin efecto el parte.

La gravedad de las acusaciones reveladas el jueves hicieron que, desde el primer momento, se considerara insostenible la presencia en el Gobierno del ex diputado UDI. Sin embargo, dado su categórico desmentido del episodio -que calificó como "falsedad absoluta"-,el Ejecutivo optó en un primer momento por la cautela, a la espera de un pronunciamiento judicial.

El panorama comenzó a cambiar ayer, cuando el alcalde RN de Ñuñoa, Andrés Zarhi, validó la versión de sus funcionarios de Seguridad Pública y despidió a Iris Salaberry (hermana del subsecretario), mientras el Presidente Sebastián Piñera contó a diputados del mismo partido, escuetamente, en una reunión, sobre la dimisión del subsecretario.

Además, en las últimas horas se cuestionó la presencia de la pareja de Salaberry, Brunella Vinet, como jefa de gabinete en el Gobierno Regional de Arica, sin tener, supuestamente, experiencia ni competencias profesionales para ello.

De modo llamativo, no obstante, hasta esta mañana Felipe Salaberry aseguraba su permanencia en el Gobierno: "No he presentado renuncia alguna. La canallada es total... El Presidente sabe que ayer le pedí hablar para explicarle la falsedad de las acusaciones, lo injusto de todo lo que ha pasado y que no merezco este trato", decía.

No obstante, alrededor de las 13:30 horas, el ex parlamentario se reunió con el Mandatario en el Palacio de La Moneda por alrededor de 15 minutos.

Acusación aún no comprobada ni descartada

La noticia de su renuncia fue confirmada por fuentes del Gobierno alrededor de las 15:00 horas, pero sólo hacia las 18:00 se emitió un comunicado oficial respecto de las circunstancias definitivas de su salida.

🔴 AHORA 🔴 Gobierno hace oficial la salida de Felipe Salaberry de la Subdere. Asume de forma subrogante María Paz Troncoso. @Cooperativa pic.twitter.com/9KChngBcjm — Patricio Andrade R (@patoandrader) 1 de octubre de 2019

"El Gobierno de Chile informa que ha presentado su renuncia al cargo el Subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry Soto, y ésta ha sido aceptada por el Presidente de la República. Nuestro Gobierno agradece y valora su aporte y entrega como Subsecretario, llevando adelante las tareas y objetivos encomendados durante este período", dice la nota del Ejecutivo, que especifica que la veracidad de la acusación aún no ha sido comprobada o descartada.

"Esperamos que a la brevedad posible puedan esclarecerse los hechos que lo han afectado y son de público conocimiento", señala el comunicado, que anuncia que María Paz Troncoso, jefa de la División de Desarrollo Regional de la Subdere, "asumirá como subsecretaria de Desarrollo Regional, en calidad de subrogante".

"Una vez demostrada mi inocencia, estaré a disposición"

Inmediatamente después del anterior, el propio Felipe Salaberry difundió otro comunicado, en que señala: "Conocidos los hechos que se me imputan, inmediatamente puse mi cargo a disposición del Presidente de la República, hecho que le reiteré hoy, en reunión con él".

"Por valoración y convicción del gran trabajo que está llevando a cabo nuestro Gobierno, le he pedido que acepte mi paso al costado, para poder enfocarme en la defensa de los hechos por todos conocidos y así no empañar su exitosa labor. Asimismo, le agradezco haberme nombrado subsecretario y la confianza y respaldo expresado hacia mi gestión. Una vez demostrada mi inocencia, estaré a disposición del Presidente de la República donde él estime necesaria mi colaboración para continuar con el éxito de nuestro Gobierno", explica.

La versión de Felipe Salaberry. Dice que una vez demostrada su inocencia, estará a disposición donde el Gobierno lo estime. @Cooperativa pic.twitter.com/TTMUZQt1cx — Patricio Andrade R (@patoandrader) 1 de octubre de 2019

Decepción UDI

El "caso Salaberry" despertó una cerrada defensa de su partido, la UDI, que reaccionó con especial dureza luego de que la Fiscalía abriera, de oficio, una investigación por el presunto tráfico de influencias gestado al interior de la alcaldía.

"La Fiscalía está al servicio de la izquierda", disparó el senador Víctor Pérez, y la presidenta de la colectividad, Jacqueline van Rysselberghe, fue aún más lejos: "La Fiscalía aparece como un brazo armado de la izquierda", sostuvo.

La decisión del Ejecutivo, en consecuencia, ya hace previsible una pública molestia gremialista. Así lo advirtió el diputado independiente Pepe Auth (ex PPD), quien desde la Sala de la Cámara, donde se debate la acusación constitucional contra la ministra Marcela Cubillos, captó una llamativa escena.

"Presidenta de la UDI compungida por explicaciones del Ministro Chadwick sobre la salida del Subdere Felipe Salaberry. Esto después de haber quemado las naves, imputar a la Fiscalía de favorecer a la Izquierda y respaldar negación absoluta de lo ocurrido", comentó el parlamentario.