Felipe Salaberry calificó como "canallada total" rumores sobre su renuncia

El subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry (UDI), descartó que haya renunciado a su cargo y calificó como una "canallada total" los rumores que apuntan a su salida del Gobierno, luego que diputadas de RN aseguraran que el Presidente Sebastián Piñera se los informó en una cena realizada este lunes.

La autoridad envió un mensaje a parlamentarios de su partido -citado por La Segunda- para afirmar que "no es cierto. No he presentado renuncia alguna. La canallada es total. El Presidente lo sabe, que ayer le pedí hablar para explicarle la falsedad de las acusaciones, lo injusto de todo lo que ha pasado y que no merezco este trato".

Salaberry es acusado de pasarse tres luces rojas en la comuna de Ñuñoa, insultar y amenazar al inspector municipal que le cursó la infracción y que luego su hermana, ex funcionaria de la Municipalidad ñuñoína, dejó sin efecto el parte.

Tras sus dichos de esta mañana en Cooperativa, la diputada RN Catalina del Real, anfitriona de la cena en que Piñera habría dado la noticia, insistió en que "fue un comentario al pasar del Presidente anoche en mi casa, era una reunión de bancada de Renovación Nacional".

La parlamentaria detalló que "él nos comentó que había renunciado, pero no dijo mayores detalles. Si es así habla muy bien del subsecretario Salaberry, porque era un conflicto que le estaba generando al Gobierno. Si él decide dar un paso al costado y solucionar sus temas está muy bien".

En tanto, el presidente de RN, Mario Desbordes, también diputado, comentó que "sobre la salida o permanencia del subsecretario vamos a esperar que el Presidente de la República se pronuncie, soy muy claro con eso".

"El Presidente de la República tendrá que informarle cuando él estime conveniente la situación a la ciudadanía y respecto de lo que se planteó anoche en una cena privada no corresponde de mi parte estar informando aquello, pero tampoco corresponden los desmentidos", agregó.

Ni en el Gobierno ni en la UDI comentaron oficialmente esta situación durante esta jornada.