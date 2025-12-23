Ministra de Defensa destaca aporte a la soberanía del Centro Espacial Nacional

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, destacó en Cooperativa el aporte a la soberanía de nuestro país que representa el recién inaugurado Centro Espacial Nacional de Cerrillos, pues allí se construirán nuevos satélites para Chile, que actualmente cuenta con sólo uno.

"La idea es que aquí se construyan los satélites que Chile necesita para tener un grado de información mucho más acabada, sobre todo de su territorio, de lo que podemos obtener hoy de un satélite", explicó la secretaria de Estado en Una Nueva Mañana, antes de acotar que "este es el primer centro de tres que se piensa construir".

Delpiano señaló que "los otros dos estarían en Punta Arenas y Antofagasta y serán complementarios a este, porque tendrían satélites comunicacionales y satélites radar, y con eso, quedaríamos autosuficientes en términos de información muy importante para prevenir incendios, para la agricultura, la minería, todo lo que sucede en el mar, en tierra y en el cambio climático".

Con todo, "da soberanía porque no vas a depender de que otro país quiera tener tu información, o prestarte su satélite para que te conectes".

La ministra relevó que estos primeros satélites "van a recoger tal cantidad de información, que el 70% del tiempo de uso de este centro lo va a hacer la academia, universidades que tengan proyectos: muchos de ellos pueden ser encargados o financiados por privados que quieren saber con más detalle aspectos del territorio controlado desde el aire".

El 30% restante corresponde a labores de la Fuerza Aérea, "que es la dueña y administradora del edificio, y además pone parte de su personal especializado en todo lo que es la interpretación de datos", complementó.

"Los privados son claramente los más interesados en los estudios que las universidades y los científicos pueden hacer para sus propias industrias y emprendimientos. Es un win-win", aseveró la titular de Defensa.

Innovación abierta a la ciudadanía

Por otro lado, resaltó que "la reja que divide al centro del Parque Bicentenario de Cerrillos se va a abrir, y va a tener también un pequeño centro en que los visitantes se anotan, y se les da una instrucción para que puedan ingresar" al recinto, donde podrán disfrutar de una cafetería, un centro para niños y un sector con souvenirs a la venta.

"La idea es que este sea un paseo familiar: las salas Limpia y de Análisis, que son las más especializadas, tienen ventanas hacia el hall de entrada y por lo tanto, si viene una familia, los niños podrán ver cómo se fabrican los satélites y se interpreta la información", apuntó la autoridad.

En la misma línea, el Gobierno también busca trabajar con el Museo Interactivo Mirador (MIM) en ciertas instalaciones del lugar, para hacerlas "muy atractivas para los niños, y les dé inmediatamente una inmersión en el Centro Espacial Nacional".

Otra innovación es que un robot -fabricado en la Universidad de Santiago- dirigirá a los visitantes desde el hall de entrada: "Se está buscando con Teletón a una persona que tenga algún tipo de necesidad especial, y que pueda manejar las conversaciones que el robot tenga con la gente", adelantó Delpiano.