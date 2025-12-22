Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago18.8°
Humedad48%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Presidente Boric inauguró el Centro Espacial Nacional en Cerrillos

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El Presidente Gabriel Boric encabezó este lunes la inauguración del Center Espacial Nacional en la comuna de Cerrillos, que se dedicará a la investigación, desarrollo e innovación en materia espacial.

En la oportunidad el Mandatario afirmó que "hoy día tenemos un satélite. Vamos a estar construyendo nueve en el corto plazo (ocho de ellos en el CEN y uno en el extranjero) que van a ayudar a la pesca, al cuidado del océano cuando los barcos hacen derramos de petróleo, nos van a ayudar en las temporadas de incendio, nos van a ayudar en agricultura, por cierto, en educación, en minería, que es parte de la esencia de Chile".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados