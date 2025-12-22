El Presidente Gabriel Boric encabezó este lunes la inauguración del Center Espacial Nacional en la comuna de Cerrillos, que se dedicará a la investigación, desarrollo e innovación en materia espacial.

En la oportunidad el Mandatario afirmó que "hoy día tenemos un satélite. Vamos a estar construyendo nueve en el corto plazo (ocho de ellos en el CEN y uno en el extranjero) que van a ayudar a la pesca, al cuidado del océano cuando los barcos hacen derramos de petróleo, nos van a ayudar en las temporadas de incendio, nos van a ayudar en agricultura, por cierto, en educación, en minería, que es parte de la esencia de Chile".

