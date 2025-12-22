Presidente Boric inauguró el Centro Espacial Nacional en Cerrillos
Publicado:
Fotos Destacadas
"Luces de la Naturaleza": El mágico festival de invierno en jardín de París
Solsticio de invierno en Stonehenge se celebró con atuendos paganos y bailes ancestrales
Tradición navideña: Hinchas de Real Betis arrojaron peluches a la cancha en el Estadio La Cartuja
Fotos Recientes
Presidente Boric inauguró el Centro Espacial Nacional en Cerrillos
"Luces de la Naturaleza": El mágico festival de invierno en jardín de París
Banco de Chile lanza el "Gran Árbol de los Deseos" como parte del programa "Navidad con Sentido"
El Presidente Gabriel Boric encabezó este lunes la inauguración del Center Espacial Nacional en la comuna de Cerrillos, que se dedicará a la investigación, desarrollo e innovación en materia espacial.
En la oportunidad el Mandatario afirmó que "hoy día tenemos un satélite. Vamos a estar construyendo nueve en el corto plazo (ocho de ellos en el CEN y uno en el extranjero) que van a ayudar a la pesca, al cuidado del océano cuando los barcos hacen derramos de petróleo, nos van a ayudar en las temporadas de incendio, nos van a ayudar en agricultura, por cierto, en educación, en minería, que es parte de la esencia de Chile".
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados