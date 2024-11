Monsalve reaparece tras denuncia: "Mi silencio obedece al respeto al debido proceso"

El exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reapareció públicamente este viernes luego de haber dejado su cargo, en marco de la denuncia en su contra por delitos sexuales hechas por una otrora funcionaria de la institución.

Monsalve fue abordado por la prensa mientras salía de una casa en Viña del Mar, Región de Valparaíso, donde hizo su primera aparición tras dejar la Subsecretaría del Interior el pasado 17 de octubre.

"Lo más importante en una situación de esta naturaleza, que es de extraordinaria complejidad y gravedad, es conocer la verdad. Lo que yo he dicho del principio es que las denuncias tienen que ser investigadas, independiente de a quien afecten", aclaró.

Asimismo, hizo hincapié en que "he reiterado que en un proceso judicial es necesario mantener la presunción de inocencia y quiero decir que mi silencio no es que esté eludiendo algún tema, no acostumbro a eludir los temas por muy complejos que sean".

"Mi silencio obedece al respeto al debido proceso", aseveró el otrora funcionario de Gobierno.

En ese sentido, declaró que "hoy hay una investigación. Es secreta. No corresponde que yo me refiera a los hechos denuncias. Por lo tanto, mi conducta tiene que ver con una conducta de respeto al debido proceso. El silencio es para respetar el secreto del proceso investigado".

El exmilitante socialista afirmó que confía en las instituciones y en su equipo de abogados. "Tengo profunda confianza en ellos y estoy trabajando con ellos para que la verdad y la defensa se lleve adelante en los espacios que correspondan. Esos espacios son judiciales".

Por otro lado, y ante las preguntas de la prensa, Monsalve enfatizó en que "a los hechos no me puedo referir, no porque no los quiera aludir, no porque no quiera contestar, es porque hay una investigación declarada secreta por una institución del Estado que está investigando".

En ese sentido, señaló sobre los delitos que es acusado –abuso sexual, violación e infracción a la Ley de inteligencia- que "es importante obtener la verdad y para que se obtenga la verdad las instituciones tienen que llevar adelante su tarea de manera rigurosa".

Defensa de víctima presenta ampliación y rectificación de querella contra Monsalve

Las declaraciones del otrora funcionario de Gobierno se dan el mismo día que la defensa de la denunciante, María Elena Santibáñez, informó que se amplió y rectificó la querella presentada inicialmente en contra de Monsalve.

Según consignó La Tercera, la querella hace mención a dos delitos que habrían sido cometidos por el exsubsecretario: violación consumada, la noche del domingo 22 de septiembre, y abuso sexual, en la mañana del 23 de septiembre en el Hotel Panamericano.

La ampliación no incluye las eventuales infracciones a la Ley de Inteligencia, las que están siendo investigadas por el Ministerio Público. Sin embargo, la abogada no descartó presentar una ampliación de querella por delitos de carácter funcionario y de Ley de Inteligencia.