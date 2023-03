Oposición: El ajuste ministerial es un giro hacia la Concertación y los 30 años

El fantasma de la exConcertación fue sacado al ruedo por los parlamentarios de oposición tras el cambio de gabinete realizado este viernes por el Presidente Gabriel Boric, en el que modificó cinco ministerios y 15 subsecretarías.

El presidente de RN, el senador Francisco Chahuán, comentó a Cooperativa que "la evaluación general es que no es un cambio en carteras sensibles y no resuelve los problemas estructurales, de fondo, del Gobierno: la improvisación, la conducción".

"Sí, claro, vemos que hay un giro hacia el centro, hacia lo que fue la exConcertación o exNueva Mayoría. Por supuesto que uno valora aquello, pero yo espero que lo que haya sea, en definitiva, un restablecimiento de la voluntad de diálogo con la oposición, que es fundamental para sacar adelante las reformas estructurales", agregó.

Para Chahuán, "se requiere darles facultades, atribuciones a los ministros, para que generen diálogo con la oposición, para no arriesgar un nuevo desenlace como el de la reforma tributaria (...) Los temas estructurales no se resuelven con un cambio de gabinete".

"Yo espero que el Gobierno entienda que no va a mejorar su funcionamiento para sacar adelante las reformas estructurales si no dialoga con la oposición y tiene un sentido de realidad: entender que tiene minoría en el Senado y una muy precaria mayoría en la Cámara de Diputados, que si no tiene capacidad de ordenar, se le pueden rechazar", añadió.

"Se requiere activar el diálogo, porque podrán cambiar las caras en los ministerios, pero si no hay cambio de disposición, tenemos un problema", agregó.

Desde el movimiento Demócratas, el senador Matías Walker comentó que "me parece que el Presidente Gabriel Boric escogió lo mejor de los 30 años de la Concertación, de los gobiernos de la centroizquierda democrática para este nuevo tiempo en su gabinete, personas con experiencia, personas que van a dar garantías de gobernabilidad".

El diputado Jorge Alessandri (UDI) indicó que se trata de "un cambio de gabinete que hace un giro hacia la experiencia, un giro hacia la Concertación, esa vapuleada Concertación. Miramos con buenos ojos la llegada de Alberto van Klaveren a la Cancillería".