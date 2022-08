Senadora RN por renuncia de Jeanette Vega: "Los ministros no se mandan solos"

La senadora María José Gatica (RN) cuestionó el rol del Presidente Gabriel Boric en la comunicación que intentó sostener la exministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, con el líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, y señaló que "los ministros no se mandan solos, lo que hacen es recibir instrucciones".

Esto luego que esta semana se diera a conocer que Vega, que renunció en la víspera al Gobierno tras filtrarse que una de sus asesoras contactó recientemente por teléfono al cabecilla de la CAM, quien se encuentra en prisión preventiva por cinco presuntos delitos, tres de ellos ligados a la Ley de Seguridad del Estado.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la parlamentaria por la Región de Los Ríos expresó que "al igual que todos los chilenos y chilenas, lo que necesitamos es tener certezas y claridad de la situación que ocurrió", puntualizando que este hecho "da para pensar en realidad de que parte del Gabinete de confianza del Presidente Boric también lo ha hecho, y yo creo que esa es la mayor incertidumbre".

La senadora de oposición aseguró que "los ministros no se mandan solos, los ministros nunca han tenido colores propios, los ministros lo que hacen es recibir instrucciones", ya que, en su experiencia propia, "he sido funcionaria pública de gobierno y uno ejecuta lo que el jefe máximo es el que indica".

En tanto, reflexionó en que este tipo de situaciones "no le hace mal a un gobierno de turno, no le hace mal a un color político, a representantes políticos de un sector, sino que le hace mal a toda la política de manera transversal, porque con esto se manifiesta falta y pérdida de credibilidad y yo creo que a eso tenemos que apuntar hoy día, poder clarificar al máximo esta situación".

Además, criticó que el hecho de que aún no se decrete estado de excepción constitucional para Los Ríos: "Da para pensar la liviandad con la que se quiere normalizar los atentados terroristas desde el Gobierno diciendo que, por ejemplo, para la Región de Los Ríos no son suficientes los atentados como para que se pueda decretar" esta medida, indicó.

En este punto, recordó las visitas de la ministra del Interior, Izkia Siches, al Congreso para solicitar los estado de excepción para la Macrozona Sur, y dijo que "cuando yo he tenido la oportunidad de pedirle que se extienda a Los Ríos, sí he manifestado complicidad de parte del Gobierno con este tipo de situaciones. Que a mí me digan de que no es suficiente los atentados o el número de atentados terroristas para un región que no está acostumbrada, para una región para la cual no es normal que tengamos incidentes todas las semanas, me da para pensar".