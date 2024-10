Tohá ante la Cámara: El Gobierno nunca subestimó acusación contra Monsalve

La ministra del Interior, Carolina Tohá, reafirmó ante la Cámara Baja este martes el compromiso del Gobierno con la investigación en contra del exsubsecretario Manuel Monsalve, denunciado por violación y obstrucción de dicha investigación, en medio de críticas por una demora en su remoción del Ejecutivo.

Al cierre de la sesión especial en torno al caso, y después de que diputados opositores le exigieran la renuncia, la jefa de gabinete comenzó su intervención reflexionando que "todos confiamos" en Monsalve durante sus casi tres años en Interior, "entonces cuesta digerir lo que hemos sabido (...) cuesta -créanme- encontrar la forma de responder a la primera noticia de una acusación de este calibre. No es para nada obvio, como aquí todo el mundo pareciera darlo".

"Nunca el Gobierno subestimó la gravedad de estas acusaciones, ni por un momento, al contrario: dada la gravedad que tenían, se informaron de inmediato al más alto nivel, y se convocó en el acto a Monsalve. En esa primera reunión, quedó claro que su salida del Gobierno era la alternativa más probable. Sin embargo, se consideró de mínima prudencia evaluar la situación y recabar algunos antecedentes antes de hacer una decisión definitiva", planteó Tohá.

Considerando aquello, observó que "este estándar que aquí se ha pedido de salida inmediata, ante la primera noticia de una denuncia, nunca antes se había exigido, y hemos tenido como país muchas denuncias de delitos respecto a personas que ejercen cargos de distinto tipo, muchas".

"Quizá debiéramos adoptar ese estándar: pedir la renuncia antes de averiguar nada, antes de chequear ningún dato. Discutámoslo; como Gobierno lo consideramos un debate válido, especialmente después de lo vivido, pero nuestra administración consideró que la decisión de sacar a Monsalve -que estaba en curso desde el primer minuto, precisamente por la gravedad de las imputaciones- requería revisar algunos antecedentes antes de hacerse efectiva", profundizó la secretaria de Estado.

"Ciertamente puede haber opiniones distintas -continuó- respecto a la forma en que se actuó en este caso, pero el hecho es que al día subsiguiente de las primeras noticias sobre estas acusaciones, Monsalve estaba fuera del cargo. Y hoy está enfrentando a la Justicia sin ninguna defensa corporativa. ¿En cuántos casos se ha actuado así?".

En cuanto a la publicación de T13 que afirma que Tohá llamó al acusado el 15 de octubre, antes de sostener una conversación formal sobre la denuncia, la ministra ratificó la respuesta que Interior dio a ese medio, es decir, que la PDI le solicitó que "le señalara a Monsalve que se fuera al hotel porque se requería su presencia para unas diligencias de la Fiscalía".

En paralelo, la propia PDI confirmó esa versión, explicando que "el oficial más antiguo" que estaba presente en el procedimiento "contactó al director general (Eduardo Cerna) para gestionar la concurrencia" de Monsalve, "lo que se materializó por intermedio de la ministra del Interior".

"NO SE PUEDE DUDAR DEL COMPROMISO CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL"

La titular de Interior también relevó que "la víctima que lo había denunciado, al contrario de lo que se ha dicho aquí, ha sido resguardada por el Ejecutivo en todo momento. No en el estándar de la intridencia, de la empatía que se imposta y se vuelve espectáculo, sino que en el estándar que indican las prácticas recomendadas en estos casos", y detalladas previamente por su par de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana.

"¿Hay algo de lo que se ha reprochado que implique realmente alguna dificultad de operación de la Justicia? ¿Hay alguna instancia de investigación que el Ejecutivo no haya activado? ¿Hay alguna medida prevista de protección de la víctima que el Ejecutivo no haya ejecutado? Si la respuesta a esas preguntas es no, como lo es, de lo que se trata este debate es de una evaluación política respecto a cómo actuó, o cómo pudo haber actuado el Gobierno", determinó.

Con todo, Tohá aseguró que "nada de lo que se ha dicho aquí tiene sustento para controvertir el compromiso de nuestro Gobierno contra la violencia hacia las mujeres, y particularmente contra la violencia sexual, ni para cuestionar nuestro compromiso con una Justicia eficaz, imparcial y oportuna".