Tohá descartó renunciar: "Estoy firmemente a cargo de tareas"

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá (PPD), respondió este viernes a las críticas de la oposición y los pedidos de renuncia en su contra, a raíz del caso del exsubsecretario Manuel Monsalve (recién renunciado al Partido Socialista) que ha sacudido a La Moneda.

En una rueda de prensa, la jefa de gabinete enfatizó que su prioridad es cumplir con sus tareas y responsabilidades, especialmente en momentos difíciles como este.

"Yo estoy aquí, firmemente a cargo de tareas, comprometida con sacar adelante esas tareas y en el momento que hemos vivido, después de lo que ha sucedido con el exsubsecretario, con mayor razón concentrada en sacar adelante esas tareas", dijo.

También aclaró que su función es proteger a las personas, no preocuparse por su propia seguridad política. "Ejerzo mi cargo para cuidar a las personas, no para andar cuidándome yo misma. Esa no es mi labor", declaró.

En cuanto a la investigación sobre Monsalve, Tohá reiteró que "la información que se recibió por parte de la PDI era que había dos delitos que habían sido denunciados: violación y abuso sexual y que, en el marco de esa investigación, se estaba investigando la solicitud de un informe de inteligencia que había hecho el subsecretario Monsalve".

Además, la ministra se refirió a las amenazas de muerte sufridas por la denunciante de Monsalve, calificándolas "de la mayor gravedad". Aseguró que "no habíamos tenido previamente ninguna información al respecto" y que la investigación debe esclarecer los hechos.

Finalmente, Tohá enfatizó que cualquier cambio de gabinete es una decisión del Presidente de la República. "Cada vez que estos temas empiezan a circular tenemos que responder lo mismo", criticó.