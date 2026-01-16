Vicepresidente de Republicanos: un gobierno de emergencia no se puede cuotear

El diseño del futuro gabinete del presidente electo, José Antonio Kast, se ha convertido en el primer foco de fricción dentro de la derecha chilena.

Tras el llamado de Kast a la UDI para actuar con "generosidad" y comprender que no todos los militantes llegarán a La Moneda, los panelistas de El Primer Café debatieron sobre los riesgos y beneficios de un gobierno con un fuerte sello técnico bajo la premisa de la "emergencia".

José Carlos Meza, vicepresidente del Partido Republicano, defendió la postura del mandatario electo, asegurando que se busca romper con las tradiciones de la transición, por lo que apeló: "tengamos la generosidad de entender que este es un gabinete que no está pensado para los partidos, sino que tiene que estar pensado para un gobierno de emergencia".

"La lógica con la que se está construyendo el gabinete no es la tradicional: un gobierno de emergencia no se puede cuotear", afirmó Meza. Según el diputado, el objetivo es evitar los "círculos de hierro" y enfocarse en las urgencias del país, principalmente en seguridad.

El parlamentario agregó que "el gabinete tiene que estar enfocado en este gobierno de emergencia y no en lo que a los partidos nos encantaría. A mí me gustaría que todos los ministros fueran republicanos, pero no va a ser así".

Meza postuló que "los consensos y la emergencia no son opuestos, de hecho son complementarios". El diputado agregó que "es importante entender que la emergencia es en materia de seguridad y ahí no hay mezquindad que pueda entrar a la discusión".

La advertencia de la experiencia

Sin embargo, desde Renovación Nacional (RN), Cristián Monckeberg puso una nota de cautela al recordar experiencias pasadas como las de Jorge Alessandri, Sebastián Piñera, Mauricio Macri en Argentina o Guillermo Lasso en Ecuador. Para Monckeberg, prescindir de la política territorial y partidaria es un error recurrente de la derecha.

"No se trata de darle cargo a los políticos. El punto es la experiencia, gente que sepa dónde queda el baño del ministerio", graficó Monckeberg. El exministro advirtió que la falta de "ginetas" políticas puede hacer perder meses preciosos de gestión: "La política seria y bien hecha es necesaria; la experiencia se gana en el ring de la política".

El exDC Ignacio Walker recordó que el futuro gobierno enfrentará un Congreso donde será minoría, lo que obliga a tener operadores políticos de oficio. "No hay sustituto para los partidos políticos en democracia", sentenció Walker, alertando que la marginación de sectores como el Partido Nacional Libertario o el PDG podría debilitar la base parlamentaria de Kast desde el 11 de marzo.