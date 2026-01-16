Durante la jornada de hoy en Congreso Futuro, el astrónomo indio-británico Nikku Madhusudhan calificó de "inmenso" el hecho de que "entramos en la era de la tecnología que nos permitirá detectar si hay vida en otros planetas".

"La promesa de esta década es que será como una plataforma de lanzamiento en la búsqueda de vida. Cientos de años nos hemos preguntado si hay vida en otros lados; sin embargo, por primera vez en la historia de nuestra especie, tenemos datos y los estamos interpretando, y eso podría llevar a la detección de vida", sostuvo.

"Aún así, si estos signos biológicos aún no están confirmados, lo que hemos demostrado es que, como especie, hemos entrado en la era de la tecnología que nos permitirá detectar si hay vida en otros planetas. Y eso es inmenso", valoró Madhusudhan.

Actualmente, no sabemos si hay un planeta como la Tierra en el universo, pues se requiere un desarrollo tecnológico inmenso. Pero se sabe que el planeta K2-18b cumple con varias características para ser habitable, e incluso tiene biomarcadores que solo son posibles si hay vida ahí. Sin embargo, la barrera actual es la distancia: el planeta se encuentra a 140 años luz de nosotros.

