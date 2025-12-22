Gobierno removió a director de la "Tía Rica" tras crítico informe de Contraloría

El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, pidió la renuncia del director general de Crédito Prendario, Cristóbal Sepúlveda, en medio de la auditoría que estableció que más de 1.600 personas con antecedentes lograron empeñar bienes en la "tía Rica".

Según indicaron en un comunicado, "el cargo fue proveído a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP), (por lo que) dicha subrogancia legal recaerá desde hoy en el jefe jurídico de la institución, Juan Andrés Troncoso".

La investigación de Contraloría reveló un "débil control" sobre las operaciones de empeño realizadas por el organismo, lo que generó críticas transversales.