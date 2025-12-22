"Operación Apocalipsis": Defensores piden anular formalización y uno de ellos es detenido

El ingreso de un recurso de amparo y la detención de un abogado defensor marcan la cuarta jornada de formalización de la "Operación Apocalipsis", procedimiento policial que destapó una red de corrupción al interior de Gendarmería que ofrecía servicios a personas encarceladas a cambio de dinero.

Los investigados son más de 45 gendarmes y una veintena de civiles que principalmente ejercían en Santiago 1 y en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín.

En este contexto, en la audiencia, el fiscal Sergio Soto continuó con su exposición argumental para que el tribunal envíe a prisión preventiva a 62 de los imputados. Para ello, se exhibieron declaraciones de testigos, escuchas telefónicas, comprobantes de transferencias, entre otras pruebas.

Sin embargo, lo que generó atención fue que, previo a la cita, se detuvo a Gabriel Zambrano, abogado defensor del acusado Guillermo Veloso, por facilitarle su celular para enviar un mensaje de voz, cuando las comunicaciones no están autorizadas para los detenidos en tránsito.

Asimismo, abogados privados en la causa ingresaron un recurso de amparo ante la Justicia, a fin de anular todo lo obrado en la audiencia a raíz del actuar del juez Francisco Ramos, del 12° Juzgado de Garantía de Santiago.

Los juristas apuntaron a problemas de comunicación en la formalización, ya que el considerable número de imputados obliga a disponer varias salas en el Centro de Justicia y, en ese escenario, los abogados defensores son derivados a un espacio aparte donde -alegan- no son escuchados.

Abogado defensor critica cifras de Fiscalía sobre dinero lavado

Carlos Jorge, abogado defensor del imputado Humberto Sandoval, criticó que Fiscalía le atribuya a su cliente el haber recibido un monto de dinero presuntamente erróneo.

"A él (Sandoval), como a todos, lo formalizaron por tres delitos: cohecho, asociación ilícita y lavado de dinero, que son los antecedentes que vamos a escuchar hoy. El monto que él habría recibido, según los mismos hechos de la Fiscalía, no supera los 200.000 pesos", explicó.

"Si bien (a Sandoval) se le enlaza con un grupo de personas que habrían recibido un total de cuatro millones de pesos, eso corresponde al total entre el grupo de gendarmes al que él supuestamente pertenecía. Porque cuando desglosa a mi representado, en una de las transferencias habría recibido un total de 50.000 pesos y, en la otra, 190 y mil y tantos pesos que, como digo, no alcanza los 200 mil", calculó.