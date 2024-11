Hijo de gásfiter fallecido en La Moneda: "Aún hay dudas sobre su muerte"

Mauricio Morales, hijo del gásfiter de 63 años que falleció mientras desempeñaba labores al interior del Palacio de La Moneda, sostuvo este sábado que todavía "existen dudas" sobre la muerte de su padre, Hugo Morales, y manifestó su inconformidad por la manera en que se está llevando a cabo la investigación.

El trabajador murió hace más de un mes, durante la madrugada del 28 de septiembre, tras sufrir un paro cardiaco. Posteriormente, sus compañeros denunciaron cargas laborales excesivas, que incluso calificaron como "inhumanas".

En conversación con Meganoticias, el hijo de la víctima expresó que "como familia estamos consternados con esta información. Ya ha pasado un mes desde el fallecimiento de mi padre y creemos que aún hay dudas frente a su muerte".

En ese sentido, Morales asegura que no han recibido un "relato cronológico" de las labores que su padre realizó por casi 24 horas, desde las 08:00 de la mañana del viernes 27 de septiembre, hasta las 02:00 de la madrugada del sábado 28.

"Él estaba ejecutando labores al momento que le dio el infarto, entonces ha sido súper doloroso para la familia, sobre todo para mi madre", relató al canal de televisión, mientras recordaba que a los familiares les informaron que el gásfiter realizaba un "trabajo de urgencia" cuando perdió la vida.

"Hasta donde sabemos, el trabajo de urgencia en ese momento era reparar un lavamanos, esa era la gran urgencia. Entonces, cuando a ti te dan esa información es un mazazo en la cabeza", reprochó el afectado.

Morales acusó falta de transparencia en la indagatoria que busca aclarar la muerte de su padre, puesto que "nos hemos enterado (de algunos detalles) por personas que trabajan en La Moneda, que se han acercado a nosotros de manera desinteresada, pero no por el Gobierno directamente. Ellos solamente se han dedicado a darnos información en la medida en que nosotros les hemos consultado (...) si nosotros no hubiéramos consultado, probablemente hoy día no sabríamos nada".

Presunto maltrato laboral

Ante las acusaciones de presuntas sobrecargas laborales en La Moneda, el hijo del fallecido puntualizó que el trabajador se desempeñaba hace un año y medio en la sede presidencial, pero aclaró que no cuenta con los antecedentes para realizar una afirmación de ese tipo.

Sin embargo, recordó que su padre "manifestaba, en momentos, cierta disconformidad con situaciones, sobre todo con el trato de jefaturas directas".

"No puede ser que, en el corazón de donde se generan diferentes leyes, que lo que hacen es mejorar la calidad de vida de las personas, se genere todo lo contrario. Entonces, es como contradictorio al final de cuentas", manifestó.

Finalmente, Mauricio Morales señaló que la muerte de su padre fue declarada como "natural". No obstante, declaró que "después tú ves que, con los antecedentes de la Dirección del Trabajo, al menos se debiese reconsiderar el tema de un accidente por temas laborales".