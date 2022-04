La crítica de la ministra Orellana: Uno no puede ser oficialista sólo cuando nos vaya bien

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, analizó el primer mes de Gobierno y fustigó al oficialismo por su rol durante este periodo.

Respecto al proyecto de quinto retiro, en conversación con La Tercera, la ministra indicó que "la configuración de apoyo social que tienen los retiros es algo que va mucho más allá de este gobierno. Tiene que ver con una profunda desafección respecto del sistema de pensiones".

"Es una posición medio nihilista; la gente sabe que esto aumenta la inflación, sabe que esto perjudica en el largo plazo los montos de sus pensiones, de todos en general y en particular de las mujeres, pero aún así quieren el retiro. Y eso es sintomático y da cuenta de que aquí no nos estamos enfrentando a una discusión respecto de la coyuntura económica. Hay una sensación profunda de propiedad e individualismo respecto de los fondos y ahí vamos a tener esa complejidad en nuestra propuesta de reforma de pensiones. Las fórmulas de solidaridad social no son muy populares", lamentó Orellana.

Consultada sobre si el Gobierno cedió frente a la idea de un nuevo retiro, la secretaria de Estado sostuvo que "el Presidente insiste siempre en que en política uno no puede enamorarse de las propias ideas. Uno también tiene que ir adaptándose al contexto. Había presiones por un quinto retiro completo, muy grande, de todas las bancadas (...) Efectivamente, no se cumple el objetivo óptimo que era que no hubiera retiro, pero la otra opción era un retiro total".

EL ROL DEL OFICALISMO

Frente al rol del oficialismo, Orellana expresó que es "una persona cuadrada con mi partido y con las decisiones colectivas. Ese es mi estilo y por algo milito, porque creo que independiente de nuestra sacrosanta opinión individual, la reflexión colectiva siempre es más valiosa. Y sí hay algo que me produce preocupación y es que no veo la reflexión de que el éxito de un gobierno de reformas profundas está asociado al trabajo legislativo".

"El oficialismo en el Congreso tiene un desafío y es comprometerse con el éxito del gobierno, porque va a ser también su éxito. Y los tropiezos que tengamos también van a ser sus tropiezos. Uno no puede ser oficialista solo al momento de la configuración del gobierno o cuando nos vaya bien", fustigó.

¿Y EL CASO "CHAMBONADA"?: NOSOTROS DIMOS EL EPISODIO POR SUPERADO

Respecto al caso "chambonada" que puso en jaque a la ministra del Interior, Izkia Siches, Orellana indicó que esto "causó preocupación en todo el gobierno y esa preocupación se vio expresada, primero, en la necesidad de darle un espaldarazo, quedó bien claro que contaba con el respaldo de todo el gabinete y el gobierno".

"Segundo, pasó algo que está bien analizado en ciencias políticas: que cuando una mujer llega a un puesto que nunca han ocupado mujeres, sus errores se suelen tomar como lo hizo la alcaldesa Evelyn Matthei: como que son una ofensa a todas las mujeres. Como si una mujer fuera siempre representante de todas las mujeres. Y yo no creo en eso, creo que las mujeres somos la mitad de la población y, por lo tanto, somos muy diversas", planteó.

"No es un fracaso de todas las mujeres un error de la ministra Siches. Dicho eso, dimos por superado ese impasse y estamos concentrados en reforzarla a ella y a su equipo, y nosotros en buscar fortalecer toda la gestión de gobierno", cerró la ministra de la Mujer.