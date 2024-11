Matthei: "Está claro que entregarán el Gobierno sin un solo peso"

La alcaldesa de Providencia y más segura carta presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, criticó el manejo económico del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, afirmando que "Chile está absolutamente estancado".

Si bien la exministra afirma que "no soy candidata a nada... por ahora", sostuvo a El Mercurio que "una de las cosas que tenemos que empezar a avanzar es en cómo vamos a conseguir dinero, porque está claro que van a entregar el Gobierno sin un solo peso. Lo ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo. Lo hemos visto. Nuestro país no está creciendo; por lo tanto, no está generando nuevos ingresos. Así que no hay un solo peso. No hay nada de plata".

Matthei remarcó que "Chile está absolutamente estancado. Está con un Estado sumamente pesado, poco productivo, que no solamente no ayuda, sino que entorpece la inversión chilena y la inversión extranjera. Y un sector privado que está absolutamente acogotado con impuestos, con cambio de reglas de juego, con permisología, con falta de visión de futuro. Y, por lo tanto, debemos ver dónde sacamos al plata".

"Y es más -añadió- si sufrimos un terremoto, ya no hay cómo ir en ayuda de nadie".

Unidad en las oposiciones

Respecto a su eventual candidatura presidencial, la alcaldesa de Providencia aseguró que "siento una tremenda, enorme, responsabilidad. Y la estoy sintiendo hace bastante tiempo. Tengo muy claro que me puede tocar y, en ese sentido, no haberme preparado sería una irresponsabilidad".

Así, sobre la unidad de cara a las parlamentarias y presidenciales, Matthei aseguró que "yo veo a las oposiciones, en general, alineadas, entendiendo que vamos a tener que hacer todo un esfuerzo para poder llevar listas parlamentarias, para poder llegar a la presidencial lo más unidos posibles".

En ese sentido destacó cómo se agrupó en el pasado la Concertación. la exsenadora resaltó que en esa coalición "se pudieron unir fuerzas que habían sido antagónicas y cómo lograron efectivamente gobernar durante varios períodos en forma continua. Nosotros tenemos que aspirar a algo parecido, teniendo en claro que Demócratas y Amarillos tienen una raíz de centroizquierda, y hay que respetarla".

En cuanto al Partido Republicano, agregó Matthei, la situación es distinta después de las elecciones de octubre debido a que la colectividad aspiraba a un mejor resultado del que realmente obtuvo. "Con un partido que, más que gobernar, lo que quiere es crecer, era sumamente difícil gobernar, pero la elección demostró algo totalmente distinto. Entonces, la información que hoy día tenemos hace muchísimo más fácil conversar, porque está basada en la realidad".

Gobernar con los municipios

De llegar al Gobierno, dijo, "uno tiene que funcionar de la mano con muchos alcaldes que son muy sensatos. Un Claudio Castro, una Claudia Pizarro, un Tomás Vodanovic".

En su análisis, Matthei resaltó que "veo que la desesperanza de los chilenos es total. Han perdido la ilusión de crecer. Han perdido la seguridad en su día a día. Ese es el Chile que tenemos que enfrentar. Y, o lo enfrentamos de manera responsable, o finalmente esto va a reventar"

"Puede reventar de distintas maneras. Puede reventar, por ejemplo, con la irrupción de un personaje populista que llegue al Gobierno", finalizó.