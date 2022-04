Quinto retiro preocupa al Gobierno: En el oficialismo ronda la idea de aprobar

Este lunes 11 de abril se cumple un mes desde que asumió el Presidente Gabriel Boric, un mes que en las propias palabras del Mandatario ha tenido "turbulencias" e inicia su segundo mes con el fantasma del quinto retiro que es rechazado por el Ejecutivo, pero que no ha logrado unir al oficialismo.

La diputada oficialista Gael Yeomans, de Convergencia Social, comentó que deben "demostrar la disposición frente al Ministerio del Interior. En eso podemos ser un aporte también y también reconocer que ha sido difícil. Yo creo que en eso hay un desafío importante, pero este también es una oportunidad de proyección, de poner lo importante, que en este caso en la agenda".

Para Marcelo Díaz, líder del movimiento Unir, "las lunas de miel de los gobiernos se acabaron. El periodo de luna de miel del Gobierno hoy día va desde el día en que lo eligen hasta el día en que asumen, el resto es gestión pura. La gente espera resultados concretos".

PROYECTO DEL QUINTO RETIRO

Uno de los temas que complica al Gobierno es el proyecto de un nuevo retiro de fondos de previsionales, al cual La Moneda se opone pese a que sus parlamentarios -en el pasado- aprobaron los anteriores retiros.

El proyecto del quinto retiro se votará este martes en la comisión de Constitución y el oficialismo aún no está alineado.

Desde el Gobierno, la ministra de Trabajo, Jeanette Jara, enfatizó que "no estamos hoy día en posición de señalar que se puede legislar sobre el quinto retiro. Entendemos la situación por la que muchas personas están pasando, sin duda, y por eso hemos puesto sobre la mesa el Plan de Recuperación Económica Inclusiva".

"Sabemos también que no se resuelven todas las situaciones con él, lo tenemos claro, pero habidas cuentas del estado de las finanzas públicas, en lo que como Gobierno, a tres semanas de haber asumido, hemos podido presentar al país", añadió.

En tanto, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, después del comité político con los partidos, señaló que este proyecto "es parte de las conversaciones y el diálogo que hemos estado sosteniendo con los partidos, con los parlamentarios, ya han habido anuncios incluso de votaciones de algunos parlamentarios, pero lo más importante es para nosotros que el día de hoy esa conversación se produzca, se profundice y encontremos acuerdos, y soluciones en común, porque a todos nos está preocupando la situación inflacionaria".

"Y, sobre todas las cosas, a los partidos de Gobierno y a los parlamentarios y parlamentarias de Gobierno, no comprometer la agenda de reformas estructurales que hemos comprometido al país", agregó.

El presidente de la Cámara de Diputados, el PPD Raúl Soto, cuestionó la postura del Gobierno reconociendo que "la gente no entiende, y con justa razón, por qué hoy día se pide votar en contra lo mismo que hace tres meses atrás se votó a favor y ese es un problema de relato que hay que sincerar. Y para mí hoy día, que voté a favor del cuarto retiro en diciembre, me es muy difícil, imposible, decirle a la gente que no".

La diputada del Partido Comunista Marisela Santibáñez reconoció que se están "haciendo todos los esfuerzos para llegar a un acuerdo con el Gobierno", aunque "nosotros ya aprobamos cuatro retiros y si al Presidente, en algún momento sus asesores le decían que no, pero el pueblo de Chile le decía que sí, bueno, el Partido Comunista siempre ha estado por el pueblo".

Esta tarde expondrá en la Comisión de Constitución el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien estará acompañado del ministro secretario de Presidencia, Giorgio Jackson.