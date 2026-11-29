El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, moderó este domingo la promesa autoimpuesta del Presidente Kast de concretar un "cambio radical" en la vida de los chilenos en un plazo de 100 días hasta el 11 de marzo de 2027 -cuando cumpla un año de Gobierno-, ya que "en economía las cosas van de a poco".

En conversación con el programa Mesa Central de Canal 13, el jefe de la billetera fiscal abordó la despachada Ley de Presupuestos 2027 y el complejo escenario que atraviesa el país con un 10% de desempleo y un decrecimiento del 1,1% en el último trimestre julio-septiembre.

En este contexto, al ser consultado por la promesa presidencial, Quiroz respondió: "No sé cuándo puede haber dicho exactamente eso del 11 de marzo. En economía, las cosas no ocurren así; van de a poco".

De todos modos, a su juicio, las cifras económicas positivas se reflejarían en el primer Imacec de 2027. "Los datos económicos se ven siempre con dos meses de rezago. Entonces, el primer número positivo lo van a ver el 1 de marzo, cuando vean el crecimiento mensual de enero", añadió Quiroz.

"Esto va a ir gradual de a poco, pero cada mes va a ser mejor que el anterior. Eso va a ocurrir", aseguró el titular de Hacienda, que, en materia laboral, destacó el incremento de 70 mil personas ocupadas y apuntó que el aumento alcanzará las 55 mil personas al corregir por estacionalidad.

Volvería a causar otro "bencinazo"

Quiroz también reiteró su apoyo al alza de los combustibles iniciada en marzo pasado, producto de la modificación del Mepco de parte del Ejecutivo, y descartó que la medida haya sido la principal razón de la desaceleración económica.

Sobre la decisión de subir el precio de los combustibles, el ministro aseguró que "volvería a tomarla. El alza internacional iba para largo y no podíamos asumir un costo fiscal continuo superior a un punto del PIB teniendo un déficit estructural del 2,8% y compromisos con clasificadoras de riesgo", sostuvo.

"De no haberlo hecho, habría significado entre dos mil y tres mil millones de dólares adicionales de gasto fiscal", cifró.

Si bien reconoció el golpe que significó el alza en los bolsillos de los chilenos, Quiroz indicó que "hubo un efecto acotado de un trimestre en el consumo, pero el verdadero enfriamiento de la economía se debió a la caída histórica de entre 9% y 10% en la producción de cobre, retrotrayéndonos a niveles de hace 23 años".

En ese sentido, adjudicó la situación económica a factores externos. "El país enfrentó tres shocks simultáneos: la peor crisis energética en 50 años, la peor crisis climática en 30 años y la caída de la producción minera", manifestó.